Governador afirmou que mantém boa relação com o ex-prefeito Mauro Mendes

VINÍCIUS LEMOS

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) declarou que mantém uma relação de amizade com o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB).

Possíveis adversários na disputa de 2018, o tucano esquivou-se de comentar sobre a possível candidatura do aliado.

Nos bastidores, o nome de Mendes é considerado como um dos mais fortes para enfrentar uma possível candidatura do tucano à reeleição.

O ex-prefeito da Capital já teria sinalizado com seus aliados sobre a possibilidade de aceitar disputar o Governo do Estado. Desta forma, Mendes se tornaria adversário do até então aliado.

Ao comentar sobre seu atual vínculo com Mendes, o governador assegurou que os dois possuem um bom relacionamento.

“É absolutamente tranquila [nossa relação]. O Mauro é meu amigo desde 2010 e está tudo tranquilo”, declarou.

O governador ainda foi questionado sobre a possibilidade de Mendes ser candidato ao Executivo estadual nas eleições do próximo ano.

“Todo mundo que cumprir o artigo 14 pode ser candidato”, declarou, ao mencionar o dispositivo da Constituição Federal que estabelece as condições de elegibilidade de cada candidato.

Mendes não tem dado respostas oficiais sobre o assunto. Porém, ele não descarta a possibilidade de enfrentar Taques nas urnas. Para a imprensa, tem dito que somente discutirá eleição a partir do próximo ano.

É absolutamente tranquila [nossa relação]. O Mauro é meu amigo desde 2010

No entanto, recentemente o ex-prefeito deu indícios de que pretende disputar o Palácio Paiaguás ao afirmar que possui perfil mais voltado ao Executivo.

“Fui candidato a prefeito em 2008, candidato a governador em 2010, ganhei a eleição como prefeito em 2012 e saí com razoável aprovação na Prefeitura. Tudo isso, obviamente, reflete um pouco da característica. Cada um de nós possui suas habilidades e Deus dá alguns dons para nós. Eu sempre tive habilidade e afinidade no Executivo, a vida inteira”.

“Sempre fui empreendedor, empresário, então é natural que as pessoas vejam isso. Não significa que um dia eu não possa ser candidato ao Legislativo e que se um dia tiver a oportunidade e for eleito, posso também fazer um bom mandato. Mas eu estaria um pouco fora daquilo que é minha zona de conforto, onde está minha maior experiência. É aquela história: posso cantar? Posso. Posso escrever? Posso. Mas pode ser que o resultado seja pífio”, declarou, em recente entrevista ao MidiaNews.

Leia mais sobre o assunto:

Mendes não descarta disputar Governo: "Tenho perfil Executivo"

“Existe candidatura? Diga se existe”, diz Taques sobre Mendes