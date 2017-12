DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) ironizou as críticas que tem recebido da oposição por conta da realização do programa "Caravana da Transformação", que percorre municípios de Mato Grosso com cirurgias de catarata e outras ações sociais.

O tucano afirmou que o programa já proporcionou, até agora, mais de 45 mil cirurgias de vista. Ele pediu que os adversários liguem para os cidadãos que receberam o benefício para avaliar a importância do programa social.

“O secretário de Saúde de Barra do Garças [509 km a Leste de Cuiabá), que tem 80 mil habitantes, me disse que, em quatro anos, fez 120 cirurgias de catarata. Em 11 meses, fizemos 45 mil cirurgias de catarata. Eu gostaria que a oposição, que é legitima e está aí porque o povo não a quis na situação, ligasse para essas 45 mil pessoas e fizessem críticas aos que começaram a enxergar”, disse, em entrevista à TV Vila Real, na semana passada.

Segundo o governador, o projeto consome até R$ 7 milhões, dependendo dos lugares que percorre. Para ele, o montante é baixo, em comparação à camada que atinge.

O valor gasto na Caravana é, absolutamente, insignificante. É pouco. O valor é de R$ 6 milhões a R$ 7 milhões, a depender do tamanho

“Nós percorremos 120 municípios no Estado. Atendemos em cidadania mais de 300 mil pessoas. E o valor gasto na Caravana da Transformação é, absolutamente, insignificante para dar Súde ao cidadão. É pouco. O valor é de R$ 6 milhões a R$ 7 milhões, a depender do tamanho da caravana. Isso é muito pouco diante do que o cidadão precisa e tem direito”, afirmou.

Sem citar nomes, Taques ainda voltou a comparar sua gestão com o passado. Para ele, sua administração está fazendo ações que há mais de 30 anos não são realizadas em Mato Grosso.

“O melhor não seria investir em ações estruturais para que não tivéssemos a caravana? Concordo com essa crítica, mas a pergunta que devolvo é: por que não fizeram antes? Por que não construíram hospitais públicos em Mato Grosso? Há 31 anos não se constrói. Nós estamos construindo”, disse.

“Por que gastaram R$ 52 milhões em festas em 2014 e nós gastamos R$ 7 milhões em festas? Porque gastaram mal o dinheiro e porque roubaram o dinheiro. Eu não quero falar disso, quero falar da caravana. São várias as ações que tenho orgulho de ter feito como governador. E a Caravana da Transformação é uma mudança da perspectiva de tratamento do cidadão”, completou.