O governador Pedro Taques, que vive um impasse dentro do PSDB

VINÍCIUS LEMOS

DA REDAÇÃO

O impasse entre o governador Pedro Taques e o PSDB permanece sem definição. Enquanto o chefe do Executivo afirma já ter tomado uma decisão a respeito de seu futuro na sigla, o presidente regional, Paulo Borges, diz que ainda não foi informado.

A possível saída do governador passou a ser cogitada após o deputado federal Nilson Leitão manifestar interesse em ser candidato ao Senado Federal no próximo ano.

O chefe do Executivo estadual teria visto a eventual candidatura do parlamentar como prejudicial ao seu projeto de reeleição, tendo em vista que o PSDB abrigaria dois nomes em chapas majoritárias em 2018.

O governador confirmou ao MidiaNews que já definiu seu futuro. No entanto, ele não revelou se a decisão será a permanência no PSDB ou se irá migrar para outra sigla.

“Isso já está decidido, mas só vou comentar no momento correto”, limitou-se a dizer.

Isso já está decidido, mas só vou comentar no momento correto

“Não fomos comunicados sobre a decisão dele. A última conversa que tivemos ocorreu quando ele disse que iria à Convenção Nacional conversar com o Geraldo Alckmin [novo presidente nacional da sigla]”, pontuou.

Apesar da falta de respostas do chefe do Executivo estadual, Borges comentou que acredita na permanência de Taques no ninho tucano.

“Defendemos a permanência dele no partido. O clima está favorável para ele no PSDB e queremos trabalhar no projeto de reeleição“.

Ele ainda ressaltou que o objetivo da legenda, em Mato Grosso, é lançar a candidatura do governador à reeleição e do deputado federal Nilson Leitão ao Senado.

“A priori, vamos trabalhar essas duas candidaturas. Esse impasse entre o governador e o Leitão já foi superado. Agora eles precisam sentar para conversar”, relatou.