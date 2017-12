CAMILA RIBEIRO

Uma pequena câmera escondida em uma antena parabólica, que ficava numa estante no gabinete da Governadoria no Palácio Paiaguás, em Mato Grosso, registrou algumas das imagens mais chocantes no cenário da política brasileira, neste ano.

Políticos mato-grossenses foram flagrados recebendo maços de dinheiro que, segundo o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), eram uma espécie de “mensalinho” para que os então deputados estaduais apoiassem a sua gestão, no âmbito da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

As imagens fazem parte da delação de Silval, classificada como “monstruosa” pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal federal (STF), e foram exibidas em rede nacional, no mês de agosto.

Entre os flagrados, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), e a prefeita de Juara (709 km ao Norte de Cuiabá), Luciane Bezerra (PSB).

O primeiro foi mostrado colocando os valores em seu paletó, enquanto conversava com o então chefe de gabinete de Silval, Sílvio Corrêa Araújo, que era responsável por fazer a entrega do dinheiro. Já Luciane acomodou os maços de dinheiro em sua bolsa.

Os vídeos mostraram também o deputado federal Ezequiel Fonseca (PP) e o estadual José Domingos Fraga (PSD). Nas imagens, foi possível observar Fraga organizando os valores dentro de uma caixa de papelão, enquanto era observado pelo colega Ezequiel.

O ex-deputado Hermínio Barreto, conhecido como J. Barreto, foi filmado enquanto colocava o dinheiro em uma mala.

Uma mochila foi usada pelo ex-deputado Alexandre César (PT) para acomodar todos os maços de dinheiro que lhe foram entregues por Silvio.

Foi flagrado ainda o ex-deputado Antônio Azambuja (PP), que colocou os maços de dinheiro em uma pasta e também em seu paletó, já que a primeira não foi suficiente para acomodar todos os valores.

O ex-deputado Airton Rondina, o “Airton Português” (PSD), e a irmã, Vanice Marques, que chegou a ser secretária de Estado, também foram até o gabinete de Silvio César para receber dinheiro apontado como sendo de propina. O dinheiro foi guardado em uma bolsa carregada por Vanice.

Os vídeos anexados a delação de Silval Barbosa também mostraram o deputado estadual Baiano Filho (PSDB) conversando com o então chefe de gabinete do governador. Ele não chega a receber qualquer dinheiro, mas fala em valores e questionava se um “acerto” não seria cumprido.

O deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) também chegou a ser gravado, mas não apareceu recebendo dinheiro.

Relembre um dos vídeos:

“Tremedeira” e “dinheiro na meia”

Além da “romaria” no Paiaguás para recebimento do chamado “mensalinho”, os flagrantes ainda mostraram alguns parlamentares zombando de toda a situação.

É o caso, por exemplo, da prefeita Luciane Bezerra, que chegou a sugerir que Silvio lhe passasse parte dos valores que seriam destinados a alguns de seus colegas.

Em um dos vídeos, enquanto esperava sentada no gabinete de Silvio, a então deputada brincou com a situação financeira do à época presidente da Assembleia, José Riva, e do primeiro secretário, Romoaldo Júnior (PMDB):

Luciane: “Faz o seguinte. Tira o que é do Riva, que ele não precisa de dinheiro, e me dá".

Silvio: "Ele não vai receber".

Luciane: "Então, tira do Romoaldo que ele também não precisa", disse, aos risos.

Em outro momento, ela se levantou e olhou para o chão do outro lado da mesa, onde Silvio está, onde possivelmente haveria dinheiro e disse que sentia até uma “tremedeira”.

O prefeito Emanuel Pinheiro, quando ainda era deputado, aparece nos vídeos

Outro flagrante mostra o deputado Ezequiel sugerindo para que ele e o colega Zé Domingos levassem o dinheiro “na meia”, mas, ao final, eles guardam os maços dentro de uma caixa de papelão.

"Pressão"

Silvio Correa, um dos delatores dos esquemas de corrupção praticados na gestão de Silval, afirmou que as gravações foram feitas no primeiro semestre de 2013.

O ex-assessor palaciano disse que decidiu gravar a entrega da propina em razão da "pressão" que ele e Silval sofriam dos deputados estaduais.

“Me refiro à pressão política da Assembleia, pois (os deputados) não votavam os projetos ou mensagens do Governo enquanto não recebessem a parcela de R$ 50 mil".

Todos os filmados negaram que os valores recebidos tenham qualquer relação com possível pagamento de propina.

