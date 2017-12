CAMILA RIBEIRO

Uma pessoa com relacionamentos sociais bastante intensos, extremamente gananciosa e que relativiza seus escrúpulos quando se trata de enriquecer (ainda mais).

Essas foram algumas das características atribuídas pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, ao empresário cuiabano Alan Malouf.

Ele, que operou um esquema de fraudes ocorridas na Secretaria de Estado de Educação (Seduc), foi condenado pela magistrada a 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em outubro deste ano.

Os delitos ocorridos na Seduc foram praticados por meio da exigência de propina aos empresários que formavam um cartel em licitações para construção e reformas de escolas em Mato Grosso.

Os fatos ocorreram no primeiro ano de gestão do governador Pedro Taques (PSDB), de quem Alan Malouf alega ter sido coordenador financeiro de campanha. O fato foi, inclusive, destacado na sentença proferida pela juíza Selma Arruda.

Praticou os crimes por ganância e, segundo ele próprio, agiu premeditadamente, vez que diz ter contribuído para a campanha eleitoral, visando locupletar-se posteriormente mediante a prática de crime contra a Administração Pública

"Alan Ayoub Malouf é primário e, até o momento em que praticou esses delitos, ostentava ficha criminal intacta. Praticou os crimes por ganância e, segundo ele próprio, agiu premeditadamente, vez que diz ter contribuído para a campanha eleitoral, visando locupletar-se posteriormente mediante a prática de crime contra a Administração Pública", disse a juíza.

Segundo a magistrada, o empresário praticou os crimes com dolo direto e intenso e não se preocupou em participar de um esquema criminoso, mesmo já sendo uma pessoa de vida “abastada” e que não necessita de tais práticas para sobreviver.

Também de acordo com a juíza, Alan foi "um dos líderes do esquema criminoso e demonstrou sagacidade, ao permanecer oculto e obscuro inclusive em face de outros membros da organização criminosa."

Prejuízo milionário

Ao sentenciar Malouf, a juíza Selma Arruda lembrou o fato de ele ter adotado uma postura de colaboração e auxiliado na descoberta dos fatos, inclusive, apontando demais envolvidos no esquema.

Porém, ressaltou a nocividade dos crimes por ele praticados, levando em consideração também o fato de o alvo das ilicitudes foi a pasta de Educação, uma das mais importantes áreas de funcionamento estatal.

O prejuízo causado ao erário foi milionário e até agora o Estado não foi ressarcido", disse a juíza.

Na mesma decisão, Selma Arruda condenou o engenheiro Edézio Ferreira da Silva a 3 anos e 6 meses de reclusão. Ele também integrou o esquema criminoso que operou na Seduc.

“Caixa 2” e confissão

Alair Ribeiro/MidiaNews O engenheiro Edézio Ferreira, que também foi condenado

Em depoimento ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), em dezembro do ano passado, Alan Maluf confessou que articulou as fraudes na Seduc para obter o "retorno" de cerca de R$ 10 milhões, que teria doado - via caixa 2 - para a campanha do governador Pedro Taques.

Aos promotores de Justiça, o empresário disse: “Ao final da campanha, houve um débito de campanha não declarado, sendo que Pedro Taques me pediu apoio para o pagamento desse débito. Ajudei nessa composição, mas não me recordo, por hora, do montante”.



Alan relatou ao Gaeco que, em março ou abril de 2014, foi procurado por “seu amigo” Pedro Taques, em sua residência, ocasião em que o então senador lhe teria dito que gostaria de se candidatar ao Governo do Estado.



Segundo Alan, após vencer as eleições, Taques lhe perguntou se ele teria pretensão de ocupar algum cargo no Governo. Ele teria dito ao governador eleito que “não queria nada”.



“Ele me solicitou ajuda no sentido de conseguir apoio de partidos e pessoas. O grupo de apoio à sua candidatura era formado por mim e outros empresários”, disse.



Malouf também disse aos promotores de Justiça que foi procurado pelo empresário Giovani Guizardi, casado com sua prima Jamille Grunwaldi, que lhe disse que relatou a ocorrência de um esquema na Seduc, com envolvimento de empresários do setor da construção e servidores da Pasta.



“Ele me disse que havia descoberto um jeito de arrecadar o dinheiro referente aos pagamentos das dívidas da campanha do governador Pedro Taques. De pronto, eu recusei a participação no esquema. Mas em uma segunda reunião com Giovani, decidiu aderir ao esquema deixando que ele gerenciasse tudo”, afirmou.



O empresário também confessou que recebeu aproximadamente R$ 260 mil do esquema na Seduc, diretamente de Giovani Guizardi (que foi um dos delatores do esquema).

Pedro Taques, todavia, negou as acusações e as classificou como “sórdidas e mentirosas”.

