Os deputados federais Fabio Garcia e Valtenir Pereira e o ex-prefeito Mauro Mendes: divergências no PSB

DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

A votação do projeto de reforma trabalhista, em maio de 2017, desencadeou uma debandada no Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Mato Grosso. Isso porque o deputado federal Fábio Garcia votou avorável à medida, mesmo com o diretório nacional do partido deliberando contra.

A primeira medida, nos dias seguintes, veio do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira.

O cacique da sigla destituiu Garcia da presidência do PSB em Mato Grosso, assim como todo o diretório no Estado, que incluía nomes como também federal Adilton Sachetti, o ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes e o presidente da Assembleia Legislativa Eduardo Botelho. Nenhum deles teve envolvimento na votação da reforma. Sachetti estava de licença na época da votação.

A partir de então, eles entraram em negociação com Siqueira para que o próprio grupo nomeasse os novos dirigentes da sigla, já que o voto contrário ao entendimento foi apenas de Garcia.

Entretanto, Siqueira tinha outros planos. Em 14 de junho, filiou o principal inimigo político do grupo de Garcia e Mauro Mendes: o deputado federal Valtenir Pereira. Além disso, o colocou na presidência do partido em Mato Grosso.

Valtenir havia deixado o PSB em 2013, por divergências com Mauro Mendes. Desde então, passou pelo Pros, PR, PMB e PMDB.

Notícia demonstra a completa falta de coerência do partido, visto que a executiva nacional traz para o partido o deputado Valtenir, que também votou favoravelmente à reforma trabalhista

“A notícia demonstra a completa falta de coerência do partido, visto que a executiva nacional traz para o partido o deputado Valtenir, que também votou favoravelmente à reforma trabalhista, fato que supostamente foi o causador das divergências com o partido”, disse Garcia, à época.

A partir de então, Fábio Garcia e os prejudicados começaram um movimento para deixar o partido. Os 16 prefeitos filiados ao PSB também mostraram o mesmo desejo.

Uma ação do grupo na Justiça ainda tentou retirar Valtenir do comando do PSB, mas não houve vitória.

Desde setembro, Garcia e Botelho começaram a negociar com o Democratas (DEM), dos ex-governadores Júlio Campos e Jaime Campos.

A articulação começou com Garcia, após receber um convite do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Apesar de o apoio vir de cima, o grupo encontrou resistência dos filiados em Mato Grosso. O atual presidente, deputado Dilmar Dal’Bosco, por exemplo, se recusou a aceitar que o grupo assumisse o comando no Estado sem uma votação interna. Júlio e Jaime entenderam da mesma forma.

Além disso, outros dissidentes do PSB tinham a mesma base eleitoral que membros do DEM, o que dificultaria uma reeleição na Assembleia Legislativa.

Desta forma, a ideia inicial de manter todo o grupo unido foi descartada. Até o momento, seguem confirmados no DEM Fabio Garcia, Adilton Sachetti e Eduardo Botelho. O ex-prefeito Mauro Mendes também pode seguir o caminho, mas também é cortejado pelo PR, do senador Wellington Fagundes, e PP, do ministro da Agricultura Blairo Maggi.

O chefe da Casa Civil, Max Russi, deve seguir para o PSDB do governador Pedro Taques.

O deputado Mauro Savi deve ir para o PP, Oscar Bezerra analisa o Podemos e Adriano Silva segue indefinido, podendo ir também para o DEM.

Já os prefeitos e vice-prefeitos seguirão os deputados com quem têm mais afinidade.

Dízimo

Antes que os dissidentes deixem de modo definitivo o PSB, outra polêmica surgiu antes do final de 2017. Valtenir cobra um dízimo partidário de R$ 230 mil de todos para liberá-los do partido.

Segundo ele, o valor corresponde a 10% do salário bruto dos políticos do partido com cargos eletivos.

Garcia a os outros se recusam a pagar o valor e devem esperar a janela da infidelidade partidária, em março de 2018. Neste período, os mandatários podem trocar de sigla sem correr o risco de perder seus cargos.

Leia mais sobre o assunto:

Valtenir cobra "dízimo" em atraso para liberar dissidentes do PSB

Valtenir assina filiação e assume presidência do PSB em MT

“Notícia demonstra a completa falta de coerência do partido”

Por conflitos em siglas, dissidentes do PSB devem se dividir