A Polícia Federal (PF) prendeu, na madrugada desta sexta-feira, em Paraty, na Costa Verde do Estado do Rio, um esloveno que, sozinho, movimentava, pelo mar, o tráfico internacional de drogas na rota Brasil-África. O estrangeiro Milan Rataj, de 52 anos, foi flagrado com 50,8 quilos de cocaína pura, em seu veleiro, quando tentava escapar para Cabo Verde, de onde o pó seria enviado para a Europa. O carregamento renderia mais de R$ 5 milhões.

A ação da Federal foi coordenada com a National Crime Agency (NCA), a Agência Nacional de Crimes da Inglaterra. Segundo a PF, o esloveno estava em Paraty há 15 dias e morava no barco. Ele já vinha sendo monitorado desde que chegou à cidade da Costa Verde. As investigações sobre a sua atuação começaram há quatro meses, depois que a polícia recebeu informações de outro traficante preso de que havia um gringo levando droga do Brasil para a África pelo Oceano Atlântico.

DEPOIMENTO

O chefe da PF em Angra dos Reis, Marcelo Villela, disse que, em depoimento, o estrangeiro contou que pegou a droga com um boliviano e que não tem conexão com nenhum traficante brasileiro. "Mas existe uma diferença entre o que um criminoso diz em depoimento e o que pode ser a verdade.

Vamos continuar com a investigações", afirmou o delegado, que acredita que alguém dava suporte ao esloveno no Brasil.Milan Rataj estava no Brasil ilegalmente, uma vez que o passaporte está apreendido em Cabo Verde, onde ele responde a processo por tráfico internacional de armas.

A prisão aconteceu já em alto-mar, quando o barco do dele foi abordado por agentes da Polícia Federal. Segundo o delegado, com os agravantes do crime, o esloveno pode pegar até 25 anos de cadeia.

Fonte http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-12-22/esloveno-e-preso-com-mais-de-50-kg-de-cocaina-em-paraty.html