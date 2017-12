DA REDAÇÃO



O Governo Pedro Taques (PSDB) fechou a semana com cinco baixas no seu staff - quatro secretários de Estado e um presidente de autarquia.

Na sexta-feira (22), durante reunião do secretariado e presidentes de autarquias com Taques, no Palácio Paiaguás, o presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran), Arnon Osny Mendes, pediu exoneração do cargo.

Delegado de Polícia, Osny Mendes comanda o Detran desde 2016. Na época, ele substituiu Rogers Jarbas, que saiu da autarquia para assumir a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Jarbas já deixou a Segurança Pública. Ele foi preso sob a acusação de ser um dos líderes do esquema de interceptações telefônicas, operada pela Polícia Militar e que ficou conhecida como "Grampolândia Pantaneira".

Ele também é delegado da Polícia Judiciária Civil.

Na sua gestão no Detran, Arnon Mendes enfrentou uma greve de servidores que durou mais de dois meses.

No próximo dia 27, o governador Pedro Taques entra em férias. Antes, ele deve anunciar o substituto de Mendes no Detran.

Nos meios políticos, um dos nomes cotados para o comando da autarquia é o de Thiago França, um dos assessores do secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos.

Dança das cadeiras



Nesta semana, o primeiro a anunciar sua saída do staff foi o vice-governador Carlos Fávaro (PSD), que deixou a Secretaria de Meio Ambiente (Sema).

O substituto será o secretário-executivo André Torres Baby.

Em seguida, conforme o MidiaNews antecipou, o secretário de Fazenda, Gustavo de Oliveira, pediu exoneração.

Na sexta-feira, durante a reunião do staff, o maestro Leandro Carvalho entregou o cargo de secretário de Cultura.

Ele será substituído pelo jornalista Kleber Lima, que deixa o Gabinete de Comunicação.

O Gcom deverá ser comandado pelo secretário-adjunto, o jornalista Marcy Monteiro.