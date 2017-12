DO G1



O deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) passará a noite de Natal com direito a uma ceia com arroz com passas, tutu de feijão, carne assada, batata e suco de frutas.

Esse será o cardápio oferecido neste domingo (24) no Centro de Detenção Provisória (CDP), onde ele foi alojado para cumprir a pena de 7 anos, 9 meses de prisão, iniciada na última quarta (20).

O cardápio foi divulgado pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe), vinculada ao governo do Distrito Federal. A empresa que fornece as refeições deverá disponibilizar, para o almoço de domingo (25) arroz colorido, feijão em caldo, frango assado, purê de cenouras e suco de frutas.