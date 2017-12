DA REDAÇÃO



Neste ano o novo Portal do Servidor de Mato Grosso foi entregue para facilitar o acesso dos servidores públicos a todas as informações funcionais necessárias num mesmo site, idealizado e gerido pela Secretaria de Estado de Gestão (Seges). Também integram a lista de ferramentas o Wiki Gestão, que congrega toda legislação e informações a respeito da secretaria, além do novo Portal da Seges.

O secretário de Estado de Gestão (Seges), Júlio Modesto, ressalta que um importante passo para o bem estar do servidor foi dado com a instituição do Clube do Servidor pelo decreto Nº 1.282, de 21 de novembro de 2017. O programa está em fase de captação de parceiros e ofertará descontos em farmácias, academias, lojas, mercados, postos de gasolina, restaurantes, entre outros.

“Essas ferramentas fazem parte do pacote de melhorias que preparamos para facilitar a vida do servidor. É muito importante pro servidor ter fácil acesso as informações da sua vida funcional de onde estiver, pela internet, principalmente para os que trabalham no interior. Este foi mais um passo para aprimorar a gestão de recursos humanos do nosso Estado”, complementa.

Para 2018, está previsto o lançamento do portal de educação financeira voltado aos servidores estaduais. Em parceria com as instituições financeiras, o site deverá auxiliar com simuladores, manuais e aulas de como planejar as finanças domésticas para evitar o endividamento.

Portal do Servidor

Holerite, histórico funcional, extrato de férias, vinculo funcional e cédula C, estão entre os serviços que podem ser acessados pelo Portal do Servidor. A intenção é facilitar e centralizar as informações para que não seja preciso vir pessoalmente à Seges, ou então, dar entrada em processo por meio físico.

Para acessar o portal basta entrar no endereço portaldoservidor.gestao.mt.gov.br entrar na área do usuário com a sua matrícula e senha que já utilizava para acessar o holerite. Em caso de dificuldade para acesso, entrar em contato com a coordenadoria de manutenção da Seges pelo telefone (65) 3613-3638.

Seges online

Ainda buscando melhorar o ambiente tecnológico com a oferta de ferramentas que facilitam o dia a dia dos servidores estaduais, a Seges lançou seu novo site institucional. Com uma interface moderna e dentro do padrão visual dos órgãos do governo do Estado, fomentando a transparência pública pela facilidade de acesso e interatividade do portal. O acesso continua pelo mesmo endereço www.gestao.mt.gov.br

Já a ferramenta Wiki Gestão reúne informações técnicas sobre todos os setores da Seges de forma pública na internet, e serve também para hospedar conteúdo técnico, como por exemplo o banco de normas e orientações gerais, com toda a legislação que rege os recursos humanos do Estado reunidos em um só local. O acesso já está disponível pelo endereço www.wiki.gestao.mt.gov.br.