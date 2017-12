ANDERSON HENTGES

DO RDNEWS

"Ação que te dá visibilidade é mais importante que uma vida?" Esse é o questionamento da prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), ao comentar sobre o problema que enfrentou em seu primeiro ano de mandato, na área da saúde, com a falta de repasse do Governo do Estado para o Hospital Regional.

Após ter enfrentado caos com o fechamento por cerca de 4 meses da unidade, Rosana avalia a maneira como o governador Pedro Taques (PSDB) administra o Estado com um conceito nota 6. Martinelli acredita que faltou planejamento do tucano e que não houve prioridades em sua gestão.

“Ele trabalhou, teve várias ações que foram positivas, acho que avançou no que precisava, só que faltou planejar, foi nisso que ele pecou, algumas áreas ele avançou e algumas prioridades ficaram muito a desejar e que são muito fortes”, avalia a republicana.

O caos iniciou em maio com o anúncio por parte da fundação que administrava a unidade, de que os atendimentos iam paralisar por falta de medicamentos, com isso, houve uma superlotação da única UPA da cidade. Rosana anunciou em setembro que o município não daria conta de atender as demandas extras.

Em setembro os atendimentos foram suspensos mais uma vez devido à falta de repasses do Governo do Estado. Outro fator que impulsionou o caos na saúde de Sinop foi o anúncio da queda do montante que era repassado.

Desde 1º de novembro a instituição passou a receber R$ 3,2 milhões, ou seja, 27% a menos, visto que era repassado R$ 4,4 milhões. Rosana argumenta que o Executivo teve que arcar com demandas que não eram obrigação do município.

“Todas as prefeituras abriram mão, ajudaram e estão ajudando o governo. Nós estamos gastando 35% da nossa arrecadação na saúde, e nós temos que fazer saúde preventiva e básica.”

Sobre o assunto, a prefeita de Sinop orienta Taques sobre a necessidade de ter compromisso e principalmente responsabilidade com o cidadão. “Essa seriedade no compromisso com a vida das pessoas que a gente gostaria que o governador tivesse”, critica.

A chefe do Executivo de Sinop relata que é necessária mais responsabilidade de Taques com a população e que, a partir do momento em que ele priorizar demandas, o eleitorado pode reaver a credibilidade do tucano.

“Comprovar que ele está disposto a resolver o problema de forma franca, aberta e honesta, a população pode voltar a aceitar, é o que nós queremos”.

Entretanto Martinelli não aposta suas fichas em Taques para uma possível reeleição, a prefeita argumenta que o quadro político à cadeira do Estado não está definido e que aguarda nomes para tomar um partido.

Contudo, ao ser questionada sobre Mauro Mendes, ex-prefeito de Cuiabá, que já foi coligado ao Partido Republicano e que, mais uma vez é sondado pelo grupo, Rosana revela que ele possui muita chance de vitória.

“Ele é fortíssimo. O nosso próprio presidente do PR, Wellington Fagundes, deixou as portas abertas para ele”, conclui.