DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

Os deputados Victório Galli (PSC) e Ságuas Moraes (PT) foram os parlamentares de Mato Grosso com maior frequência nas sessões legislativas da Câmara, entre 2015 e 2017. Já o deputado Carlos Bezerra (PMDB) foi o mais ausente no mesmo período.

De acordo com dados do Portal Transparência do Congresso, Ságuas esteve em atividade parlamentar durante 338 sessões deliberativas. Deste total, esteve presente em 322, um total de 95,3%. Apenas em uma sessão o petista não apresentou justificativa.

Já Galli tem o maior percentual de presença, porém esteve em atividade em menos sessões. Segundo os dados, o parlamentar da bancada evangélica esteve presente em 300 sessões de 304 (98,7%).

O deputado Valtenir Pereira (PSB) também apresenta porcentagem de presença alta, mas esteve em atividade parlamentar em menos sessões. Isso porque o deputado chegou a sair de licença, dando espaço para seu suplente.

Segundo os números, ele esteve presente em 283 de 297 sessões deliberativas. Ou seja, em 95,3%. Deste total, apresentou justificativa para 10 faltas; outras 4 não tiveram explicações.

Ainda de acordo com os dados, Bezerra esteve em 283 sessões, de um total de 338. Ou seja, esteve presente em 83,7%. O peemedebista apresentou justificativa para 43 faltas e deixou de justificar 12 faltas.

Já o deputado Fábio Garcia (sem partido), segundo em número de faltas, foi o que mais deixou de apresentar justificativas para a ausência nas sessões.

De acordo com os dados, o parlamentar esteve em 297 de 338 sessões (87,9%). Deste total, justificou 9 faltas e deixou de explicar 32.

Os números do deputado Adilton Sachetti (sem partido) não estão disponíveis no site da Câmara, pois está de licença desde outubro. Em seu lugar assumiu Xuxu Dal Molin (PSC), que esteve em atividade parlamentar por 22 sessões e esteve presente em 20 (90,9%).

Os números da bancada de Mato Grosso podem ser considerados não tão ruins se comparados a outros Estados. Contando apenas 2017, sete deputados, de um total de 513, estiveram ausentes em mais de 50% das sessões. Apenas 18 foram a todos os encontros, nenhum de Mato Grosso.

Artigo 55 da Constituição diz que um parlamentar pode perder o mandato eletivo se faltar a um terço das sessões.

Veja o número de toda bancada de Mato Grosso:

Carlos Bezerra:

Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período 338 100,0% Total de dias com presença nas sessões deliberativas 283 83,7% Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas 43 12,7% Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas 12 3,6%

Victório Galli:

Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período 304 100,0% Total de dias com presença nas sessões deliberativas 300 98,7% Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas 4 1,3% Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas 0 0,0%

Fábio Garcia:

Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período 338 100,0% Total de dias com presença nas sessões deliberativas 297 87,9% Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas 9 2,7% Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas 32 9,5%

Ságuas Moraes:

Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período 338 100,0% Total de dias com presença nas sessões deliberativas 322 95,3% Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas 15 4,4% Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas 1 0,3%

Valtenir Pereira:

Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período 297 100,0% Total de dias com presença nas sessões deliberativas 283 95,3% Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas 10 3,4% Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas 4 1,3%

Xuxu Dal Molin:

Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período 22 100,0% Total de dias com presença nas sessões deliberativas 20 90,9% Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas 0 0,0% Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas 2 9,1%

Nilson Leitão:

Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período 338 100,0% Total de dias com presença nas sessões deliberativas 313 92,6% Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas 15 4,4% Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas 10 3,0%

Ezequiel Fonseca: