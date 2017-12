O procurador-geral do Estado, Rogério Gallo, que vai assumir a Sefaz

VINÍCIUS LEMOS

DA REDAÇÃO

O procurador-geral do Estado Rogério Gallo vai assumir a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), em substituição a Gustavo de Oliveira.

A informação foi confirmada no final da tarde desta terça-feira (26) por uma fonte do Palácio Paiaguás.

O nome de Gallo, que é procurador concursado da PGE, foi definido após reunião com o governador Pedro Taques (PSDB), mais cedo.



Conforme fontes do Governo do Estado, a expectativa é de que ele assuma o novo cargo a partir de 15 de janeiro.



Após analisar nomes e cenários, o governador considerou que ele seria o nome mais indicado para a assumir a função.

Gallo não deverá encontrar problemas de adaptação na Pasta, uma vez que a PGE e a Fazenda têm atuado em conjunto na cobrança de devedores do Fisco.

Saída

A troca na Sefaz foi definida após o anúncio de Oliveira, que revelou, na semana passada, sua decisão de não permanecer no Governo em 2018.

No ano que vem, Oliveira volta às atividades empresariais e deve se candidatar à presidência da Fiemt (Federação das Indústrias de Mato Grosso).

Gallo está no cargo desde janeiro deste ano, quando deixou a Procuradoria Geral da Prefeitura de Cuiabá para assumir a PGE, no lugar do também procurador Patrick Ayala.