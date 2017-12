DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

A Assembleia Legislativa deve fechar 2017 com dívidas de R$ 48,7 milhões com fornecedores. Os números estão disponíveis no ícone de execução financeira do Portal Transparência do Legislativo.

De acordo com os dados, neste ano foram empenhados R$ 267,2 milhões em despesas com fornecedores. Nestes valores estão incluídos alguns repasses a deputados e salários aos servidores da Casa.

Entre os fornecedores ainda não pagos está a Energisa. De um total de R$ 500 mil, restam a pagar R$ 258,4 mil.

Com os Correios, a Assembleia chegou a gastar R$ 120 mil. Deste montante, ainda não foram pagos R$ 49,4 mil.

Já com a empresa Protaxi Pro Oeste Aéreo, o Legislativo gastou R$ 1,8 milhão e ainda deve R$ 898,4 mil.

Ainda conforme dados do site, desses valores, pouco mais de R$ 2 milhões estão aptos a serem quitados ainda nesta semana.

Na semana passada, o presidente do Legislativo revelou que devia há três meses fornecedores. Segundo ele, o atraso é devido ao não pagamento, por parte do Governo do Estado, de valores do duodécimo. Somado os valores de 2016 e 2017, o atraso chegaria a R$ 127 milhões.

O governador Pedro Taques (PSDB) chegou a fazer repasses neste mês para que fosse possível quitar a folha salarial dos servidores. Parte da dívida ainda deve ser paga com valores do FEX (Fundo de Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações).

Ao todo, o Executivo deve R$ 700 milhões em duodécimo aos Poderes. Mas os valores de 2016 devem ser repassados com uma porcentagem do excesso de arrecadação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional do Teto de Gastos.

Os valores disponíveis no Portal Transparência da Assembleia podem ser atualizados conforme ocorrem os pagamentos.

Leia também:

Botelho: Sem duodécimo, AL deve fornecedores há três meses

Botelho: Taques deve ter “bom senso” e negociar com os Poderes