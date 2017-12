CAMILA RIBEIRO

Após quase quatro horas, os vereadores de Cuiabá aprovaram na manhã desta quarta-feira (27) - em duas sessões - o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 e encerraram as atividades parlamentares de 2017.

A peça prevê uma receita de pouco mais de R$ 2,2 bilhões.

Foi realizada uma primeira votação aprovando o projeto. Em seguida, os vereadores votaram uma a uma as emendas.

Ao final, a LOA foi aprovada com 18 votos favoráveis, um contrário - Felipe Wellaton (PV) - e seis ausências, as dos vereadores Diego Guimarães (PP), Marcelo Bussiki (PSB), Dilemario Alencar (PROS), Toninho de Souza (PSD), Gilberto Figueiredo (PSB) e Paulo Araújo (PP).

O presidente da Casa, vereador Justino Malheiros (PV), convocou a próxima sessão para 2 de fevereiro.

“Retaliação” e “Circo”

O final da sessão foi marcado por uma troca de farpas entre Wellaton e Renivaldo Nascimento (PSDB).

O primeiro justificou que votou contrário ao projeto em razão de ter sido o único parlamentar a ter suas emendas impositivas rejeitadas pelos colegas.

Uma delas previa R$ 50 mil para aquisição de equipamentos para o Centro de Saúde do Bairro São Gonçalo e a segunda R$ R$ 175 mil para a reforma da praça do bairro Quilombo.

“Meu voto foi não em razão do que ocorreu com minha emenda. Esse é um dia triste. O fato de ter sido o único vereador a não ter emenda aprovada é uma clara demonstração de que votar contra o prefeito é ser retaliado”, disse Wellaton.

“Quem perde não é o vereador Felipe, quem perde é a população de Cuiabá. Certas derrotas não nos levam para o fim. Certas derrotas nos colocam para cima. Nos preparam para novas batalhas”, concluiu.

Se para Wellaton o dia foi de tristeza, o vereador Renivaldo Nascimento disse ter sido um dia “alegre, alegríssimo”.

O tucano afirmou que o colega fez a Câmara de circo e disse que o discurso de Wellaton só não foi melhor porque faltou o choro.

“Alguns fazem dessa Casa um circo. Faltou apenas a lágrima, Wellaton, para vossa excelência tirar nota 10. Votou contra o orçamento de R$ 2 bilhões para Cuiabá e ainda fala que gosta e quer o bem de Cuiabá?”, questionou.

“Teatro é o que o senhor fez agora. Faz um discurso enganoso, engana seus seguidores nas redes sociais. Fala mentiras lá fora e outras coisas aqui dentro”, disparou Renivaldo.

A peça

O projeto original da LOA foi enviado ao Legislativo em setembro.

No último dia 21, no entanto, o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) encaminhou um substitutivo com algumas alteracões ao texto, especialmente nas áreas de Educação e Saúde.

Está última terá o maior orçamento, com R$ 754 milhões, seguida pela Educação, com R$ 448 milhões.

A Pasta de Gestão ficará com orçamento de R$ 292 milhões, sendo o terceiro maior do Município.

A Secretaria Extraordinária dos 300 Anos (SEC 300), criada este ano pelo prefeito, terá um orçamento de R$ 2,6 milhões. O montante será restrito a custeio de pessoal.

"Importante frisar que aprovamos um orçamento pé no chão e que prezou pela responsabilidade fiscal", disse o líder do prefeito na Casa, vereador Lilo Pinheiro (PRP).

