O secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos (PSDB), afirmou que o governador Pedro Taques (PSDB) terminou 2017 de modo positivo e que terá em seu último ano de mandato a maior entrega “da história de um gestor”.

Para ele, os resultados irão garantir que o tucano se reeleja ainda no primeiro turno, caso vá à reeleição em 2018.

“O governador está animadíssimo. Terminou o ano muitíssimo bem. Queimando gasolina azul. Vai para um descanso merecido. E vai ter em 2018 um ano de maior entrega que um governador fez na história de Mato Grosso. O Pedro vai ser reeleito no primeiro turno. Quem viver verá”, disse ao MidiaNews.

Já participei de alianças em que tínhamos governador e a Senador. Então, não acho impossível, mas tem que ser construído com habilidade

Wilson garantiu que Taques tem respaldo dentro do PSDB para se reeleger e negou haver desentendimentos por conta da pré-candidatura ao Senado do deputado federal Nilson Leitão (PSDB).

Nos bastidores a informação era de que o governador teria visto a eventual candidatura do parlamentar como "prejudicial" ao seu projeto de reeleição, tendo em vista que o PSDB abrigaria dois nomes em chapas majoritárias em 2018, o que "espantaria" siglas aliadas.

“Todos esses projetos são projetos menores. O projeto que interessa é o majoritário, é a reeleição do governador para continuar mudando Mato Grosso. Claro, esse é um pensamento meu, não posso falar pelo partido”, afirmou.

“Tem que ter paciência. Isso é um processo. Eu já participei de alianças no Estado em que tínhamos o candidato a governador e a Senador do nosso partido. Dante e Antero, do mesmo partido. Em 1990, teve Júlio e Jaime Campos. Então, não acho que seja impossível, mas tem que ser construído com habilidade, talento e arte. Não com imposições e bravatas”, completou.

