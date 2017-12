O governador Pedro Taques anunciou repasse imediato de R$ 90 milhões para a Infraestrutura e Logística (Sinfra) nos próximos dias, valor que pode chegar a R$ 120 milhões de acordo com estudos da equipe técnica.

O anúncio foi feito durante encontro com representantes do Sindicato e empresário da Construção Pesada de Mato Grosso, nesta quarta-feira (27), no auditório Ponce de Arruda, no Palácio Paiaguás. A ocasião também marcou a despedida do ex-secretário de Estado de Fazenda, Gustavo de Oliveira, e o anúncio do substituto dele, Rogério Gallo.

Presidente do Sindicato da Construção Pesada de Mato Grosso, José Alexandre Schutze elogiou o novo modelo de gestão implementado por Taques e secretariado.

“Agradecemos por este novo modelo de gestão na Infraestrutura, um modelo republicano de fazer negócios, sério, transparente”, declarou Alexandre, sob aplausos dos empresários, secretários de Estado, ex-secretário Gustavo, do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, e do deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho.

Taques adiantou que, além dos R$ 90 milhões já assegurados para a Sinfra, outro montante está previsto para a Secretaria de Estado de Cidades. O valor não foi divulgado.

“Para o próximo ano serão R$ 850 milhões em investimentos em infraestrutura, sem contar o Fethab”, salientou o governador.

Botelho saudou os empresários em nome da Assembleia Legislativa e Nininho enfatizou os investimentos do Governo do Estado em Infraestrutura.

“A maior bandeira do governo Pedro Taques é a infraestrutura. Todos os empresários desejavam isso. Um governo sério, honesto, que olha para a infraestrutura”.

Secretário-chefe da Casa Civil, Max Russi lembrou que 2017 foi um ano de dificuldades financeiras.

“O governador se empenhou para conseguirmos o recurso da Conab em Brasília. A folha de pagamento subiu mais de R$ 2 bilhões por cumprirmos leis deixadas pelo governo passado, que preveem aumentos até 2022. Se o governador não tivesse convocado por concurso pessoal na área de segurança pública, Mato Grosso sofreria o mesmo caos por que passam outros Estados”.

Já o ex-secretário de Fazenda, Gustavo de Oliveira, que permanece em dois conselhos estaduais, prometeu trabalhar duro para mudar a realidade da arrecadação de um Estado rico como Mato Grosso.

Segundo ele, o que entra no caixa não pode ser praticamente tudo destinado ao pagamento de folha salarial e previdência. Além de atuar nos conselhos, um deles da MT Parcerias S.A, MT PAR, Gustavo de Oliveira retorna à Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso e, neste sentido, também atuará ao lado do Estado.

Deixando a Procuradoria Geral do Estado rumo à Secretaria de Estado de Fazenda, Robério Gallo frisou que é inédito um procurador de Estado de carreira assumir a pasta da Fazenda. “Isto mostra que esta é uma gestão republicana. Para mim é uma honra cuidar dos recursos”.

Filho de servidores públicos de Mirassol D´Oeste, Galo aproveitou para elogiar o antecessor.

“Em um ano difícil, árido, o Gustavo foi um titã. Foram pagas 13 folhas salariais dentro do ano trabalhado. Concordo com o Gustavo que não se pode usar tudo o que foi arrecadado com folha salarial e previdência”.

Ele considerou louvável a aprovação da PEC do Teto em segunda votação pela Assembleia Legislativa para propiciar a injeção de investimentos com recursos do Tesouro Estadual. Também será possível com a PEC, segundo ele, quitar os restos a pagar. “Vivemos num Estado rico e vamos viabilizá-lo. Temos o compromisso de não aumentar a carga tributária de quem paga em dia”, concluiu.

Também participaram do encontro os secretários da Sinfra, de Desenvolvimento Econômico e de Cidades, Marcelo Duarte, Carlos Avalone e Wilson Santos, respectivamente.