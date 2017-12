VINÍCIUS LEMOS E DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

Os secretários estaduais Max Russi (Casa Civil) e Wilson Santos (Cidades) – deputados estaduais licenciados – devem deixar a equipe do Governo do Estado somente no início de abril, para que possam disputar a reeleição ao Legislativo Estadual.

Nos bastidores, chegou-se a comentar que eles poderiam deixar as secretarias ainda em janeiro, para que pudessem retomar suas funções na Assembleia Legislativa. No entanto, os parlamentares negaram tais informações.

De acordo com Max Russi, os parlamentares licenciados deixarão suas funções no fim de março de 2018.

"Vamos sair no limite permitido para quem deseja ser candidato a algum cargo nas próximas eleições", declarou Russi.

O secretário-chefe da Casa Civil ainda comentou que seu objetivo, ao deixar a equipe de Pedro Taques, é preparar sua candidatura para a reeleição como deputado estadual.

No entanto, disse que ainda não definiu o partido pelo qual disputará o pleito, pois Russi deixará o PSB, assim como seus aliados da sigla.

"Vou sair candidato a deputado estadual e, se Deus permitir, serei reeleito. Ainda não sei para qual partido irei. Só vou definir isso em março", pontuou.

Wilson Santos também confirmou que ficará até o fim de março ou começo de abril, pois há diversas obras que pretende entregar na Pasta.

“Todos nós vamos ficar até o fim do período permitido. Vou permanecer na Secid até o dia em que o governador quiser”.

“Essa conversa de que o Max está saindo agora é plantação. Ele fica, Suelme [Evangelista, da Regularização Fundiária] e eu também. Vamos ficar até o limite. Não pretendo sair antes, pois tenho muita obra e serviço para entregar”, acrescentou.

O secretário de Cidades ainda detalhou quais obras pretende concluir ou retomar antes de deixar a Pasta.

“Tenho que entregar a Salgadeira, o Centro Oficial de Treinamento [COT] da UFMT e o Aeroporto. Além disso, também pretendemos retomar as obras do VLT, do COT do Pari e da Avenida Arquimedes Pereira Lima (Estrada do Moinho)”, declarou.

“Pretendo que, enquanto eu permanecer na Secretaria, a gente possa avançar o máximo nessas obras”, completou.