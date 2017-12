CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

Um decreto da Prefeitura de Cuiabá reajustou em 2,7% a Planta de Valores Genéricos da Capital. Na prática, isso significa um aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 2018, já que a planta serve de base para o cálculo do tributo.

O decreto foi publicado no Diário de Contas do Estado do último dia 27.

Conforme a publicação, o reajuste é resultante da inflação acumulada de novembro de 2016 a outubro de 2017, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O decreto não altera a alíquota do imposto, que permanece em 0,4% sobre o valor do imóvel, se casas e apartamentos, e de 2%, no caso de terrenos.

Desde 2010, a Câmara de Vereadores de Cuiabá não vota a nova planta de valores, que estabelece os valores médios dos imóveis em cada bairro ou região da cidade.

Com isso, apenas as correções inflacionárias são realizadas.

Pagamentos

Na última semana, o prefeito já havia baixado um decreto regulamentando o lançamento, a cobrança e a forma de pagamento do IPTU 2018.

O importo para o próximo ano será lançado em março, com a possibilidade de pagamento em cota única ou dividido em até oito parcelas, sendo que neste caso a parcela não poderá ser inferior a R$ 51,39.

Aqueles que optarem pelo pagamento integral do tributo terão um desconto de 10%.

A quitação deverá ser realizada até 11 de abril (desde que os contribuintes não tenham débitos anteriores de IPTU).

