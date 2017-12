CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) repassou, na quarta-feira (28), R$ 20 milhões à Assembleia Legislativa, relativos a parte do duodécimo (repasse constitucional aos Poderes e instituições) em atraso.

A informação foi confirmada pelo presidente do Legislativo, deputado Eduardo Botelho (PSB). Ele afirmou que o Executivo também se comprometeu a repassar outros R$ 18 milhões ainda nesta quinta (28).

Segundo Botelho, o montante será usado para quitar parte dos débitos com fornecedores da Assembleia, além da folha salarial da Casa relativa a dezembro. A ideia do Legislativo é pagar os servidores até o dia 2 de janeiro.

O presidente disse que, apesar do repasse, o Governo ainda tem que pagar aproximadamente R$ 25 milhões de duodécimo do exercício de 2017.

Fora isso, ainda há quase R$ 60 milhões em repasses de 2016 que não foram realizados.

Nesta semana, o Governo Federal destinou ao Paiaguás quase R$ 400 milhões relativos ao FEX (Fundo de Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações).

Débitos

Números divulgados no Portal Transparência do Legislativo mostravam, até esta quarta-feira, um débito de R$ 48,7 milhões da Casa com fornecedores.

De acordo com os dados, neste ano foram empenhados R$ 267,2 milhões em despesas com fornecedores. Nestes valores estão incluídos alguns repasses a deputados e salários aos servidores da Casa.

Entre os não pagos está a Energisa. De um total de R$ 500 mil, restam a pagar R$ 258,4 mil.

Com os Correios, a Assembleia chegou a gastar R$ 120 mil. Deste montante, ainda não foram pagos R$ 49,4 mil.

Já com a empresa Protaxi Pro Oeste Aéreo, o Legislativo gastou R$ 1,8 milhão e ainda deve R$ 898,4 mil.

