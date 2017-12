DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O senador José Medeiros (Podemos) foi o parlamentar da bancada de Mato Grosso mais ausente em 2017. De 65 sessões deliberativas analisadas, ele faltou 11, o que representa 16,9%.

O levantamento sobre a assiduidade parlamentar dos senadores foi divulgada esta semana pelo site Congresso em Foco (veja AQUI).

Ainda de acordo com os dados, Medeiros esteve presente em 54 sessões. Do total de faltas, deixou de apresentar justificativa para 3 ausências.

O parlamentar assumiu a cadeira no Senado em 2015, quando o então senador Pedro Taques (PSDB) assumiu o Governo de Mato Grosso.

Por outro lado, o senador Cidinho Santos (PR) foi o mais presente em plenário. Ele é suplente do ministro de Agricultura Blairo Maggi (PP).

De acordo com os dados, Cidinho esteve em 61 das 65 sessões deliberativas. Ele apresentou justificativa para as 4 ausências que teve.

Já Wellington Fagundes (PR) compareceu a 60 sessões. Das 5 faltas, não justificou 3. Segundo o levantamento, percentual de falta é de 7,7%.

No Senado, os mais presentes foram José Pimentel (PT-CE), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Reguffe (s/partido-DF). Eles estiveram em todas as sessões. O mais ausente foi o senador Jader Barbalho (PMDB-PA), com 32 faltas, equivalente a 49% das 65 sessões.

Confira tabela com a bancada de MT:

Nome Sessões Presença Ausência Ausência sem justif. % de presença % de falta Cidinho Santos 65 61 4 0 93,80% 6,20% José Medeiros 65 54 11 3 83,10% 16,90% Wellington Fagundes 65 60 5 3 92,30% 7,70%

