ROMILSON DOURADO

DO RDNEWS

Considerado "nanico" no Estado, sem um prefeito e muito menos deputado, o PPS foi escolhido pelo governador Pedro Taques (PSDB), pré-candidato à reeleição, para a fase de "engorda", com adesão de alguns dos seus aliados que hoje estão sem partido e que serão candidatos proporcionais e até um majoritário.

São nomes que hoje ocupam cargos importantes na gestão tucana e que vão se desincompatibilizar até março para enfrentar o teste das urnas.

O PPS participa da administração. Tem apenas um indicado do partido, o professor Antonio Máximo, na presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapemat).

As articulações para o PPS abrigar o grupo de Taques já foram "costuradas" pelo Palácio Paiaguás com o ex-prefeito rondonopolitano Percival Muniz.

A reportagem apurou que o secretário Marco Marrafon, da Educação, maior das 24 Pastas do primeiro escalão do Governo, está sendo instigado a disputar o Senado.

Ele é um dos poucos do núcleo restrito de confiança de Taques e deve entrar no páreo para contrapor o pré-candidato tucano também à senatória, deputado federal Nilson Leitão.

Como serão abertas duas cadeiras no Senado, ele refluiu da ideia de tentar a Câmara Federal e mira agora o projeto político mais audacioso, que é o Senado. Marrafon vai se filiar ao PPS.

O também secretário Marcelo Duarte (Infraestrutura e Logística) é outro que procura abrigo no PPS para sua candidatura a federal.

Estaduais pelo PPS

A legenda socialista terá também nos seus quadros o secretário Suelme Evangelista (Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários), assim como três adjuntos, sendo eles Carlos Brito (Ação Governamental) e Marcione Mendes (Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência), ambos vinculado à Casa Civil, além de Leonardo Oliveira, de Esportes. Suelme, hoje no PSB, e Brito, que já passou por várias siglas, retornam ao PPS. Leonardo e Beto Correa, que é assessor na Casa Civil, vão sair do PSB e assinar ficha no PPS. E todos concorrerão a deputado estadual.