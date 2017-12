DA REDAÇÃO



Somente no último mês deste ano a Prefeitura de Várzea Grande despejou R$ 140 milhões entre salários pagos ao servidor público fora os pagamentos realizados para fornecedores e empreiteiras que executaram obras e serviços de interesse da população.

Os salários do mês de dezembro estão sendo creditados nas contas correntes dos servidores durante o dia de hoje, último dia de funcionamento dos bancos.

“Todos os compromissos da Administração Municipal estão em ordem e em dia. Isto faz de Várzea Grande adimplente com suas obrigações e apta para contrair empréstimos que vão se transformar em benefícios para a população, afinal de contas essa é nossa primeira missão”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Entre os salários de novembro, 13º salário e dezembro foram quitados R$ 80 milhões que aqueceram a economia local, que somados a outros compromissos honrados que despejaram mais R$ 50 milhões apenas nestes últimos 30 dias do ano de 2017, somando R$ 140 milhões.

“Além de todos os pagamentos realizados dentro da Lei e da ordem, repassamos as contrapartidas de obras federais e estaduais. Temos mais de 75 obras em andamento com valores que superaram os R$ 380 milhões e que estão em andamento ou já foram inauguradas e que com certeza atendem as demandas da população de uma maneira em geral”, disse o secretário de Assuntos Estratégicos, Jayme Veríssimo de Campos.

Lucimar Sacre de Campos reafirmou ainda o compromisso com o concurso público que será realizado em 2018 e a recomposição salarial para todos os servidores públicos tornando as funções públicas mais atrativas tanto para os que já trabalham como para os que desejam ingressar na carreira pública de Várzea Grande.

“Temos muitas obras em andamento como Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs, as antigas creches, várias escolas, Centros Esportivos a UPA do Grande Cristo Rei, as Unidades Básicas de Saúde - UBS, sendo que todas elas irão demandar pessoal especializado, vagas essas que serão preenchidas com remanejamentos dos atuais servidores ou com a chegada dos novos funcionários públicos que forem aprovados no concurso público”, disse a prefeita de Várzea Grande.