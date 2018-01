DOUGLAS TRIELLI

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB), revelou que uma das primeiras agendas de 2018 será uma reunião com os colegas parlamentares para pedir que haja quórum mesmo durante o período eleitoral.

A grande maioria dos 24 deputados deve disputar a reeleição no próximo ano. Pelo calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o processo eleitoral começa em 20 julho, com o início do período para convenções partidárias escolherem as coligações e candidatos. E se encerra em outubro com a eleição.

“Logo no início do ano, em fevereiro, vou fazer uma reunião com os deputados. Vamos conclamar os deputados para que mantenham o quórum mesmo na eleição. Não tenho experiência de estar na Assembleia com eleição em andamento, mas tem vários deputados aqui que têm e vamos usar isso a nosso favor”, disse.

Em 2016, durante a eleição municipal, o Legislativo sofreu com a ausência dos deputados. Algumas CPIs que estavam em andamento chegaram a ser paralisadas durante o período. Este ano, mesmo não havendo eleição, várias sessões foram canceladas por falta de quórum.

Podemos impor medidas mais duras? Podemos. Mas não sei se seria tão eficaz. Vamos fazer essa reunião no começo do ano e evitar esse esvaziamento

Para ser aberta, a sessão precisa de no mínimo oito deputados. Já para o início da votação de projetos, a chamada “Ordem do Dia”, são necessários 13.

Medidas mais duras

Botelho descartou medidas mais duras contra os colegas, mas se disse favorável ao projeto de resolução que prevê o desconto no salário dos faltosos.

Pela proposta, apresentada pelo deputado Oscar Bezerra (PSB), cada falta à sessão plenária provocará o desconto de R$ 833 do salário, o que corresponde a 1/30 dos vencimentos dos parlamentares, que hoje recebem R$ 25,5 mil mensais.

“Podemos impor medidas mais duras? Podemos. Mas não sei se seria tão eficaz como o convencimento da importância do trabalho de cada uma aqui dentro. O mais importante é isso. Vamos fazer essa reunião no começo do ano e evitar esse esvaziamento das sessões”, afirmou.

“A minha ideia era concentrar as sessões deliberativas somente na quarta-feira, dia em que seria obrigatória a presença dos deputados. Sou a favor do projeto do deputado Oscar e vou ver onde está parado para colocar em votação no próximo ano”, completou.

