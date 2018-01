O líder do prefeito Emanuel Pinheiro na Câmara de Cuiabá, vereador Lilo Pinheiro

DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O líder do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) na Câmara de Cuiabá, vereador Lilo Pinheiro (PRP), avaliou que o peemedebista teve um primeiro ano de saldo positivo, apesar da crise política estabelecida após ser citado na delação premiada do ex-governador Silval Barbosa.

Para Lilo, que é primo de Emanuel, o chefe do Executivo conseguiu manter o foco na gestão e não perder a estabilidade política na Câmara Municipal, mesmo sendo alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

“Entendo que o Emanuel, mesmo passando por esses momentos considerados de grande impacto, procurou manter o foco. Lançou diversas obras de unidades básicas de saúde nos bairros; continuou focado nas ações dos 300 anos; a folha salarial em dia, paga dentro do mês; RGA dos servidores paga; algumas categorias até com ganho real, como a dos professores”, enumerou o parlamentar em entrevista ao MidiaNews.

“Agora, evidente que atuando na liderança do governo, vou continuar trabalhando para que ele tenha segurança política para continuar desenvolvendo suas ações. A questão da CPI, sempre entendemos que é um direito da Câmara. Então, no primeiro ano, entendo, Emanuel teve saldo positivo”, afirmou.

Entendo que o Emanuel, mesmo passando por esses momentos considerados de grande impacto, procurou manter o foco

Segundo o vereador, o prefeito conseguiu aprovar a grande maioria das matérias enviadas ao Legislativo. A exceção ficou por conta da revisão da Planta de Valores Genéricos da Capital, que serve de base para o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O prefeito teve que fazer uma correção de 2,7% por meio de decreto.

Lilo negou também críticas da bancada de oposição, que acusou Emanuel de pedir que todos os projetos importantes fossem votados por meio de regime de urgência. Para ele, não houve excessos no uso do recurso estabelecido no regimento interno da Câmara.

“É importante ressaltar a experiência parlamentar do prefeito Emanuel Pinheiro. Como ele teve por mais de duas décadas atuações parlamentares, procura estar sempre pronto para dialogar com o vereador, mantendo a harmonia e a independência. E essas atitudes facilitaram de certa forma a nossa atuação enquanto líder para aprovar as matérias do Executivo”, disse.

“Queria agradecer ao companheirismo dos vereadores que souberam separar essa questão da crise política com o bom andamento dos projetos do Executivo na Câmara. Eles souberam fazer essa separação. Por exemplo, alguns vereadores que optaram por assinar o pedido de CPI, também votaram favorável em grande parte das matérias do prefeito”, afirmou.

O vereador acredita que para 2018, Emanuel deverá melhorar o desempenho deste ano, com o começo das obras do projeto de aniversário de 300 anos de Cuiabá e também continuar cumprindo as promessas feitas em sua campanha eleitoral de 2016.

Não deixa liderança

Lilo foi anunciado como líder do prefeito ainda em janeiro deste ano. O primo do prefeito não era uma das primeiras opções para a função. O vereador Dilemário Alencar (Pros), hoje um dos principais nomes da oposição ao prefeito, era um dos mais cotados.

O vereador revelou que deve continuar na função, a menos que Emanuel queira trocá-lo. Ambos devem conversar sobre o assunto nas primeiras semanas de 2018.

“Pretendo continuar ajudando o Emanuel a ter estabilidade política. Nunca tive essa pretensão de deixar a função, mas preciso conversar ainda com Emanuel a respeito disso. Estamos à disposição dele para ajudar os projetos do Executivo a terem êxito na Câmara de Cuiabá. Mas não parte de mim a disposição de ir lá e entregar a liderança”, completou.

Leia também:

Líder de Emanuel: imagem é "chocante", mas não justifica CPI

“Um líder não precisa gritar, nem se exaltar”, afirma vereador

Prefeitura atualiza valor de imóveis e IPTU sobe 2,7% em Cuiabá