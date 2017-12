LEONARDO HEITOR

DO FOLHAMAX

O deputado federal Ságuas Moraes (PT) foi o parlamentar matogrossense que mais gastou a Cota Parlamentar, durante o ano de 2017. Em consulta feita ao site da Câmara dos Deputados, no dia 28 de dezembro, o petista já tinha gasto R$ 486.320,18.

O limite da cota anual é de pouco mais de R$ 473 mil, mas o congressista matogrossense tem direito a um acréscimo de pouco mais de R$ 1 mil mensais, por ser vice-líder do PT na Câmara. O valor mensal para os parlamentares de Mato Grosso é de R$ 39.428,03, mas os valores podem ser acumulados para os meses seguinte.

Ságuas por pouco não perdeu a liderança entre os que mais gastaram. Victório Galli (PSC) gastou R$ 480.434,03 da cota parlamentar a que tem direito no ano. O terceiro que mais gastou foi Carlos Bezerra (PMDB), com R$ 458.915,29, seguido por Ezequiel Fonseca (PP), com R$ 436.668,92.

Valtenir Pereira (PSB) e Adilton Sachetti DEM) estão entre os parlamentares titulares que menos gastaram, mas eles se licenciaram durante alguns meses da Câmara e, por isso, não utilizaram a cota parlamentar durante este período. No total, os oito deputados e dois suplentes que representaram Mato Grosso na Câmara dos Deputados, em Brasília, gastaram R$ 3.265.768,20.

A cota parlamentar é utilizada pelo parlamentar para custear gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa nº 43, de 21 de maio de 2009. Neste montante, estão inclusos gastos com passagens aéreas, serviços de telefonia, postais, combustível, manutenção de escritório, como locação de imóveis, condomínio, internet, TV a cabo, assinatura de jornais, revistas, alimentação do parlamentar e hospedagem (exceto em Brasília).

Neste valor também estão inseridos gastos como locação ou fretamento de veículos e aeronaves. E é justamente este último o maior gasto de Ságuas Moraes. Apenas com aluguel de avião, com destino geralmente para Juína, o parlamentar gastou R$ 82.049 em 2017. Somente no mês de maio, foram gastos R$ 21.066 com este tipo de despesa, com viagens de Cuiabá para Juína, Aripuanã, Colniza, Sinop e Rondonópolis.

O deputado sempre aluga o mesmo avião, um Beechcraft Bonanza A36, monomotor, com capacidade para cinco passageiros. A aeronave utilizada pelo parlamentar é a de prefixo PT-ONZ, de propriedade de Adolfo Miguel de Souza Junior, e operada pela ED Semensato Comércio e Transportes, segundo informações do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Os dados ainda podem ser alterados, com a inserção de novos comprovantes de gastos dos parlamentares.

Confira quanto cada deputado federal gastou da cota parlamentar:

Adilton Sachetti (DEM) - R$ 230.417,16 *Licenciou-se entre outubro e dezembro

Carlos Bezerra (MDB) - R$ 458.915,29

Ezequiel Fonseca (PP) - R$ 436.668,92

Fábio Garcia (DEM) - R$ 353.454,01

Nilson Leitão (PSDB) - R$ 387.269,64

Victório Galli (PSC) - R$ 480.434,03

Rogério Silva (MDB) - R$ 142.591,87 *Substituiu Valtenir Pereira de julho a novembro

Ságuas Moraes (PT) - R$ 486.320,18

Valtenir Pereira (PSB) - R$ 267.848,34 *Licenciou-se entre julho e novembro

Xuxu Dal Molin (PSC) - R$ 21.848,76 *Substituiu Adilton Sachetti de outubro a dezembro