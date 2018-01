LEONARDO HEITOR

FOLHAMAX

A redução de cargos anunciada na última terça-feira pela Câmara Municipal de Cuiabá, ao invés de reduzir os gastos na Casa de Leis, irá na verdade, aumentá-los. O motivo é o aumento de salário em vários cargos no legislativo municipal, além do reajuste na verba indenizatória para os chefes de gabinete.

Com isso, o gasto mensal da Câmara de Vereadores, que em 2017 era de R$ 1.264.000 milhões, para 506 servidores, saltará para R$ 1.403.500, com 461 servidores. A diferença, de R$ 209.500 a mais, por mês, somará no final de 2018 um gasto total de pouco mais de R$ 2,5 milhões acima do que foi utilizado em 2017.

Somente com o novo aumento na folha de pagamento com o acréscimo de 40% nas verbas indenizatórias dos chefes de gabinete, a Câmara terá um gasto mensal de R$ 175 mil. No ano, este montante chegará a 2,1 milhões. Em 2017, o montante gasto por mês nesse quesito era de R$ 105 mil, pouco mais de R$ 1,2 milhão anual.

Nesta semana, os parlamentares aprovaram um projeto de resolução reduzindo de 460 para 410 os cargos comissionados dos parlamentares. A alegação para o corte seria para "cortar gastos". Contudo, acaba sendo uma economia disfarçada, já que outros estão sendo criados.

Além da verba indenizatória para os chefes de gabinete, os vereadores aprovaram outros gastos no legislativo. Um deles é a criação de um 13º salário aos parlamentares e pagamento de RGA (Reajuste Geral Anual) aos servidores. O projeto aprovado foi assinado pelos cinco membros da Mesa Diretora do Legislativo.

460 DEMISSÕES

O aumento de gastos na Câmara, contrasta com a situação vivenciada no 2º semestre deste ano. Por falta de orçamento, houve uma demissão em massa em setembro. Na ocasião, foram exonerados 480 servidores comissionados. O motivo teria sido a suspensão da suplementação de R$ 6,7 milhões que o Executivo Municipal pretendia encaminhar ao Legislativo.

O repasse, oriundo de excesso de arrecadação, foi suspenso por determinação da Justiça e do Tribunal de Contas do Estado (TCE). As suspeitas, à época, eram que o montante teria algum tipo de ligação com a pouca adesão dos vereadores ao requerimento que visava a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB).