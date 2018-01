Apesar do aumento no empenho de emendas parlamentares na reta final do ano, a insatisfação na base aliada persiste até mesmo no núcleo mais próximo e fiel ao presidente Michel Temer.

No último dia útil do ano, esse ambiente ficou explicitado num telefonema ao Palácio do Planalto. De um lado da linha, um auxiliar próximo de Temer.

Do outro lado, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O Planalto havia se comprometido a liberar R$ 50 milhões em emendas para um grupo de deputados próximos a Maia. Mas só uma parte do dinheiro saiu.

O auxiliar de Temer ficou preocupado com a insatisfação de Maia, que lembrou que era preciso honrar compromissos.

E alertou que com esse tratamento o governo não iria conseguir abrir sessão do Congresso para votar créditos suplementares na volta do recesso parlamentar.