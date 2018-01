Temer chama Roberto Jefferson para discutir Ministério do Trabalho

DO G1



O presidente Michel Temer chamou nesta quarta-feira (3) o presidente do PTB, Roberto Jefferson, para discutir o futuro do Ministério do Trabalho, após o veto de José Sarney ao deputado Pedro Fernandes (MA).

Jefferson afirmou ao blog que a conversa está marcada para 15h.

Segundo ele, a reunião servirá para "aparar as arestas" após a irritação da bancada do PTB com o veto de Sarney.

Para Jefferson, no entanto, o deputado Fernandes "errou" em não aceitar conversar com o ex-presidente Sarney. "Como recusa uma conversa com Sarney? Um homem importantíssimo do PMDB, de honra do PMDB? Não dá, né?", afirmou Jefferson.

Ele disse que o deputado Sérgio Moraes (RS) está cotado para a vaga, e que discutirá o tema com Temer.

"Se eles aceitarem, preciso resolver o Rio Grande do Sul. O Moraes tem arestas com o pessoal lá, mas preciso trabalhar o pessoal para apoiar o nome dele", afirmou.