O presidente estadual do PSDB, Paulo Borges: grupo será reunificado

CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O presidente do PSDB em Mato Grosso, Paulo Borges, afirmou que o governador Pedro Taques (PSDB) tem plenas condições de reunificar seu grupo político, o que lhe permitirá chegar em outubro deste ano com um cenário mais favorável a sua reeleição.

Nos últimos meses, há comentários nos bastidores dando conta de que aliados de Taques, como o ex-senador Jaime Campos (DEM) e o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), podem vir a enfrentar o tucano nas urnas.

Para Paulo Borges, no entanto, Taques tem inteligência e jogo de cintura para contornar uma possível debandada dos companheiros.

“Minha avaliação é que o governador é muito inteligente, não chegou onde chegou à toa. Ele tem totais condições de reaproximar o grupo, o arco de alianças que o elegeu. Ele tem condições de fazer com que os números da gestão melhorem também, isso converge para uma situação mais favorável lá na frente”, disse Borges, em entrevista ao Midianews.

“Tudo isso é possível. O governador é extremamente trabalhador, já demonstrou também ser uma pessoa extremamente honesta com a condução da coisa pública. Juntando tudo isso, ele tem condições de reverter qualquer desgaste momentâneo para estar atingindo seu objetivo que é a reeleição”, afirmou o presidente.

“Nas cabeças”

Paulo Borges reafirmou que o PSDB trabalha com objetivo de não somente reeleger o governador, como também um senador pelo partido. Segundo ele, já há certo consenso dentro da sigla de que esse candidato seria o deputado federal Nilson Leitão.

Ele disse, inclusive, que eventuais divergências entre Taques e Leitão já soram superadas.

“O que ocorreu ao final do ano passado foi totalmente superado. Temos discussões normais, no bom sentido, visando o crescimento do partido. Isso é natural, cada um vai pontuando o que pensa e ocorrem algumas discussões que são sempre construtivas. O importante é que já foi superado”, disse.

A executiva do partido e demais filiados devem se reunir na segunda quinzena deste mês para tratar dos caminhos do PSDB em 2018.

“Vamos trabalhar para eleger o presidente da República, vamos trabalhar para ter o governador reeleito, para ter um senador, mais deputados federais e estaduais. Como presidente do partido, quero sempre atingir o objetivo máximo”, concluiu Borges.