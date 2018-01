DA REDAÇÃO



Metade do valor gasto pelo Governo do Estado em cada Caravana da Transformação, em média R$ 6 milhões, seria o necessário para finalizar a nova sede do Instituto Lions da Visão (ILV).

A comparação foi feita pelo assessor especial do Ministério da Comunicação, José Augusto Curvo, o “Tampinha” (PSD), ex-aliado do governador Pedro Taques e crítico do programa de saúde oftalmológica do Estado.

O hospital beneficente, que seria o maior centro cirúrgico oftalmológico da América Latina e está parado há três anos, precisa de R$ 3 milhões para ser concluído, o que ainda não aconteceu por falta de recursos.

“Seria muito mais seguro para o paciente operar na instituição, já que no ILV há acompanhamento de pré e pós-operatório e centros cirúrgicos adequados”, afirma Curvo.

Além disso, segundo ele o instituto é algo muito mais definitivo e que irá ficar para a população depois desse e de qualquer outro Governo, enquanto a Caravana tem data para terminar. “Se o Governador quisesse realmente acabar com os problemas oftalmológicos do Estado terminaria o ILV”, acrescenta.

O médico explica que realizar procedimentos médicos em caminhões, com vários pacientes ao mesmo tempo, como acontece na Caravana, vai contra todos os preceitos da Organização Mundial da Saúde e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Pacientes podem perder a visão devido a infecções, morrer por falta de pré e pós operatórios adequados e mais, como foi o caso de um homem de 74 anos que faleceu após se submeter a uma cirurgia de catarata em Tangará da Serra.

Tampinha ainda relembra que desde o início da Caravana vem alertando sobre os perigos do que ele chama de desserviço.

A nova sede do ILV poderia atender até cinco mil pessoas e realizar duas mil cirurgias em um mês. Além disso, os atendimentos no prédio atual também estão suspensos devido a falta de repasses, que já somam mais de R$ 600 mil.

Segundo o presidente do ILV, Whady Lacerda, as promessas do Governador de que a obra seria terminada não foram cumpridas e o prédio já meio concluído sofre com deterioração, como infiltrações e rachaduras.

“A Caravana deveria focar em assistência social propriamente dita. Fazer cortes de cabelos, atendimentos dentários, emissão de documentos e muito mais, mas não cirurgias em locais inapropriados”, finaliza Tampinha.