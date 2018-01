CAMILA RIBEIRO

O conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Antônio Joaquim, classificou como “desonestidade intelectual” a avaliação do analista político Onofre Ribeiro, que o criticou em entrevista recente ao MidiaNews.

Ao analisar o cenário eleitoral de 2018, Onofre disse, entre outros pontos, que o governador Pedro Taques (PSDB) se reelegerá por W.O e que a pré-candidatura de Antonio Joaquim ao Governo “morreu” com a delação do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

O curioso, segundo Joaquim, é que ao mesmo tempo em que Onofre “enterra” sua pré-candidatura em razão da delação de Silval, o analista diz que os fatos expostos pelo ex-governador não irão influenciar no resultado das eleições este ano.

“Quando se refere a mim, o Onofre diz que a candidatura morreu por conta da delação. Ao mesmo tempo fala que a delação do Silval não vai valer nada. Porque então ela ‘mata’ a minha pré-candidatura? Aí a gente vê a incoerência, a desonestidade intelectual”, disse Joaquim.

“Mais engraçado é que eu estou sendo investigado na delação do Silval, delação em que o governador Pedro Taques também foi citado. Porque ele ignora esse fato? Por isso que reitero, ele está sendo um desonesto intelectual”.

Joaquim afirma que além de ignorar o fato de Taques ter sido citado por Silval, Onofre ainda estaria fechando os olhos para outros casos em que o atual governador também foi citado.

“O governador Pedro Taques é citado em outras delações, como na do ex-secretário Pedro Nadaf; na do Alan Malouf, que disse ter dado dinheiro de caixa 2 para a campanha do Taques e, por último, na delação do empresário Giovani Guizardi que diz que foi ao banco e sacou R$ 400 mil pra levar para Alan Malouf que era coordenador do Taques, isso via caixa 2. Cadê tudo isso? Porque o Onofre ignora as delações que citam o Pedro Taques?”, questionou.

“Se eu tenho impedimento mortal para minha candidatura, o Taques tem quatro impedimentos mortais. Pois são quatro delações”.

Aposentadoria como "escape"

Antonio Joaquim também rebateu as declarações de que ele teria pedido aposentadoria do TCE como forma de se livrar do processo relativo à delação do ex-governador.

Ao MidiaNews, Onofre disse que Joaquim usou de oportunismo ao pedir sua aposentadoria da Corte de Contas.

“Ele fala que pedi aposentadoria para me livrar desse processo da operação. Quanta desonestidade nisso. Anunciei minha aposentadoria em 29 de agosto. O então procurador Rodrigo Janot pediu para me afastar em 6 de setembro. A operação foi autorizada pelo ministro Luiz Fux em 14 de setembro. No dia 12 de setembro já estava protocolado minha aposentadoria”, disse o conselheiro.

“Ou seja, o Onofre está borrando a biografia dele de uma forma muito degradante. Está manipulando fatos. Não venha me colocar no saco de oportunistas. Isso é desonesto. Ele gosta de julgar as atitudes dos outros. Que pena, porque gosto dele. Mas passo a ter por ele uma restrição de honestidade”, concluiu Joaquim.

