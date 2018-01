DOUGLAS TRIELLI E CÍNTIA BORGES

O secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos (PSDB), avaliou que o grupo de oposição ao governador Pedro Taques (PSDB) não tem candidato “consistente e com musculatura” para as eleições de 2018.

O tucano acredita que, por conta disso, os adversários buscam criar dissidentes no grupo que elegeu Taques em 2018.

Um exemplo seriam os muitos convites que o ex-prefeito Mauro Mendes (PSB) tem recebido para filiação e candidatura ao Governo.

“A reedição da aliança que elegeu Taques em 2014 é o que os nossos adversários não querem. Porque eles não têm candidatura. A oposição não tem candidatura consistente e está tentando abrir uma dissidência aqui. Eles sonham com alguém da nossa base. Cabe a nós termos humildade e espírito de coesão para manter o grupo unido”, afirmou o secretário.

Questionado sobre os eventuais candidatos da oposição - como o conselheiro afastado do Tribunal de Contas (TCE-MT), Antonio Joaquim, o senador Wellington Fagundes (PR) e o deputado federal Ságuas Moraes (PT) -, Wilson Santos manteve o discurso.

Consistente, com musculatura e viável, eu não vejo [candidato]. O Ságuas, por exemplo, falou até em desistir da vida pública. E já batemos no Lúdio [Cabral], que venha o Ságuas

“Continuo achando que não tem [candidato]. Consistente, com musculatura e viável, eu não vejo. O Ságuas, por exemplo, falou até em desistir da vida pública. E já batemos no Lúdio [Cabral]. Que venha o Ságuas”, disse.

Wilson acredita que o governador Pedro Taques é habilidoso para manter o grupo unido. Para ele, é “elucubração” qualquer nome citado como adversário que seja do grupo tucano.

“Esse período que antecipa as convenções é cheio de teses, elucubrações. É natural que isso aconteça e vai acontecer ainda mais. Mas acredito que Taques vai ter habilidade suficiente para manter todos que o levaram à vitória. Com a manutenção do grupo, não vejo dificuldade para vencer as eleições”, afirmou.

“Acredito que o grupo vai ser mantido. É natural que, às vezes, haja mais interesses que vagas, mas o Taques é habilidoso, tem paciência, tem capacidade extraordinária de superar desafios, cresce diante dos desafios. E o talento dele vai fazer com que o grupo se entenda”, completou.

Grupo de Silval

Wilson Santos afirmou que o principal objetivo é manter fora do comando do Estado o grupo do ex-governador Silval Barbosa (sem partido), condenado a 13 anos de prisão por desvio de R$ 2,5 milhões, em uma das ações que responde.

“Não podemos permitir que o grupo que governou o Estado há pouco tempo retorne. Nosso grande desafio é esse. Cometemos erros? Sim. Tivemos falhas? Sim. E quem não as teve? Mas não é possível devolver o poder do Estado a um grupo que saqueou Mato Grosso. Essa é a nossa grande meta: impedir que o grupo do Silval retorne ao comando do Estado”, afirmou.

Wilson acredita que o governador Pedro Taques irá conseguir reverter a rejeição apontada nas últimas pesquisas sobre sua gestão. Para tanto, fará uma série de entregas, ao longo dos próximos meses.

“Eu vejo vários casos de rejeição. Murilo Domingos tinha mais de 80% de rejeição e ganhou a eleição em Várzea Grande. Eu tinha quase 60% e fui para o segundo turno. A rejeição vai ser diminuída à medida que o governador for entregando o pacote de obras que tem. E ele é líder em questão de voto também”, completou.

