O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou nesta quinta-feira (4) que vai deixar a pasta para tentar se reeleger deputado federal na eleição do ano que vem.

Barros fez o anúncio durante uma entrevista coletiva no ministério sobre a execução orçamentária da pasta em 2017.

Barros não deu uma data específica de quando vai se desligar do governo porque afirmou que isso depende de decisão do presidente Michel Temer. Após a entrevista, a assessoria do ministro informou que a intenção dele é permanecer até 7 de abril.