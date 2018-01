DOUGLAS TRIELLI E CAMILA RIBEIRO

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), admitiu ter sido ruim para sua gestão o vídeo em que aparece recebendo dinheiro de Silvio César Correa, ex-chefe de gabinete do ex-governador Silval Barbosa (PSDB), no Palácio Paiaguás.

Segundo o peemedebista, o vídeo está “fora de contexto” e isso será provado na Justiça.

“Dizer que foi bom aquele vídeo, mesmo não sendo aquele contexto divulgado, não foi. Claro que não foi bom. Foi uma coisa ruim. Mas, como sei que nada tenho a ver com isso, me resta provar na Justiça e vou trabalhar cada vez mais por Cuiabá. É isso que o povo espera de mim: trabalho, trabalho e trabalho. Me dedicar dia e noite, de corpo e alma, para melhorar a vida das pessoas”, afirmou o prefeito, durante evento no Palácio Alencastro, na tarde de quinta-feira (04).

Emanuel disse não estar envolvido no “mar de lama” exposto pelo ex-governador, em sua delação premiada.

As acusações - que envolve outras figuras políticas do Estado - estão na colaboração firmada por Silval com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e homologada, em agosto de 2017, pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Essa questão, no momento certo, será esclarecida. A Justiça vai mostrar que não tenho nada a ver com esse mar de lama que foi divulgado

“Não quero falar sobre isso, porque tenho muita coisa para mostrar para Cuiabá. Muitas obras, ações, projetos, e essa é a prioridade. Essa questão, no momento certo, será esclarecida. A Justiça vai mostrar que não tenho nada a ver com esse mar de lama que foi divulgado, inclusive em nível nacional”, afirmou.

Emanuel também disse não saber se irá prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada na Câmara Municipal para investigar o episódio. Ele está entre os convidados para oitivas.

Além do vídeo, faz parte do objeto da investigação a denúncia de uma suposta tentativa de obstrução da Justiça, por meio de uma gravação feita pelo ex-secretário de Indústria e Comércio do Estado, Alan Zanatta, na qual ele conversa com Silvio sobre detalhes da delação.

No áudio, segundo o requerimento de abertura da comissão, Zanatta tentou obter declarações de Silvio que pudessem inocentar o prefeito. Essa gravação foi entregue pelo ex-secretário a Emanuel.

“Não sei ainda. Não pensei sobre esse assunto. Isso é uma coisa que vou avaliar no momento oportuno”, afirmou o prefeito.

