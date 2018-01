VINÍCIUS LEMOS E DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) lançou, na tarde desta sexta-feira (5), a primeira estação de ônibus climatizada da Capital, na Praça Alencastro.

Durante a entrega da obra, o peemedebista chegou a ser vaiado por manifestantes, porém afirmou que não se importava com os protestos, desde que não houvesse confusão.

Ele ainda prometeu construir "oito ou dez" outras unidades com o mesmo conceito.

A estação de ônibus climatizada custou R$ 1,2 milhão, verba proveniente do Fundo Municipal de Trânsito. O local possui temporizador para o usuário acompanhar a chegada do ônibus, além de portas automáticas e um terminal de recarga de cartões. O espaço é movido a energia solar.

A estrutura foi entregue por volta das 17h desta sexta-feira. A cerimônia contou com a presença dos secretários da Capital, de vereadores cuiabanos – entre eles Dr. Xavier (PTC) e Misael Galvão (PSB) –, além do presidente estadual do PSB, deputado federal Valtenir Pereira.

Conforme o prefeito, aproximadamente 45 mil pessoas passam diariamente pelo ponto de ônibus. Durante seu discurso, Pinheiro afirmou que a entrega da obra é uma das medidas que sua gestão tem tomado para melhorar o transporte público na Capital.

“Depois desta, vamos continuar os avanços. Vamos levar esse mesmo conceito para outros lugares, mas aqui é a maior estação de Cuiabá. Nesse mesmo modelo, vamos construir mais oito ou dez estações”, disse.

Um grupo de gatos pingados [protestaram], mas eles têm o direito de se manifestar

Desde que o prefeito anunciou a obra, foram feitas diversas críticas ao valor que a construção custou aos cofres públicos. O prefeito negou que tenha havido qualquer irregularidade na construção.

“Essa obra esta a inteira disposição dos órgãos de controle. Desde o primeiro momento, mostramos que queremos o melhor para a população. É uma obra com energia solar, climatizada, com wi-fi e com o melhor para a população. A transparência é a marca da nossa gestão”, argumentou.

Ele ainda afirmou que um dos benefícios da construção será a retomada da segurança na Praça Alencastro.

“Vamos reconquistar a segurança, em parceria com a Associação dos Empresários do Calçadão e com a ajuda da Guarda Municipal. Desde que parte da revitalização da Praça foi entregue, não houve o registro de nenhum roubo ou furto na Alencastro”, comentou.

Durante o discurso, alguns manifestantes xingaram o prefeito. Outros dois tentaram jogar papel no peemedebista. No entanto, foram contidos por policiais e seguranças. Eles protestavam contra Pinheiro e também contra o recente aumento da passagem de ônibus na Capital, que saltou de R$ 3,60 para R$ 3,85.

Pinheiro minimizou a situação e afirmou que a liberdade de expressão deve ser respeitada, desde que não haja baderna.

“Um grupo de gatos pingados [protestou], mas eles têm o direito de se manifestar. A maioria esmagadora, como empresários e movimentos comunitários, estava aqui vibrando com a nova gestão de Cuiabá, que foi a única Capital do País que não aumentou sua tarifa no ano passado".

"E quando houve o reajuste, não aceitou o jogo dos empresários e deu aumento de 7%, o menor nacional. Democracia é isso. Apesar de poucos [manifestantes], devem ser respeitados. Havendo respeito, podem gritar mesmo”, declarou.