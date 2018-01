DO G1



O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse neste sábado (6) que não sabe se irá comparecer nos desfiles das escolas de samba do Rio durante o carnaval. Ele afirmou que tem muitas obrigações e que este seria um costume do ex-prefeito Eduardo Paes.

"Confesso a você que eu não sei se vou. São tantas as minhas obrigações, são tantas as minhas lutas. Uma coisa eu posso garantir: vamos ter segurança, equipes médicas, a Guarda Municipal, a Comlurb vai estar atuando dioturnamente cuidando para que depois do desfile, tanto na Sapucaí quanto nas ruas, tudo esteja limpo e organizado (...) Agora, sambar na avenida é mais, isso é mais Eduardo Paes”, disse.

Crivella destacou que em 2018 a questão da segurança no desfile da Sapucaí será reforçada. Ele disse que haverá uma fiscalização em relação aos carros alegóricos, já que em 2017 dois episódios deixaram feridos no Sambódromo.

“Vamos estar dessa vez muito mais cuidadosos com os carros alegóricos, vamos conferir de que todos que estão dirigindo são habilitados, que ninguém exagerou na cerveja, infelizmente no carnaval as pessoas exageram na cerveja. Nós vamos tomar todos os cuidados”, completou o prefeito.