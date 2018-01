O Supremo Tribunal Federal (STF) enviou ao Palácio do Planalto, na quarta-feira (3), uma lista com 50 perguntas elaboradas pela Polícia Federal (PF) para serem respondidas pelo presidente Michel Temer, informa reportagem publicada na edição desta semana da revista Época.

As perguntas foram elaboradas pelo delegado da Cleyber Malta Lopes, responsável pelo inquérito que apura suspeitas de que um decreto presidencial foi feito sob medida para atender aos interesses do setor portuário. O STF deu prazo de 15 dias para o presidente responder às perguntas.

O decreto foi assinado por Temer em maio do ano passado e aumentou o prazo dos contratos de concessão de áreas portuárias de 25 anos para 35 anos, podendo ser prorrogado até 70 anos, beneficiando as atuais empresas concessionárias.

Segundo a revista, as perguntas revelam suspeitas de recebimento de propina por Michel Temer e seus principais aliados. Entre eles, o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, famoso por ter sido flagrado em uma corridinha com a mala de R$ 500 mil entregue pelo frigorífico JBS.

Na gravação, Rocha Loures insiste com Gustavo Rocha, chefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, em uma mudança no decreto sobre portos para beneficiar também quem conseguiu concessões antes de 1993, caso da Rodrimar, que atua no porto de Santos.