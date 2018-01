DIEGO FREDERICI

DO FOLHAMAX

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso suspendeu a prorrogação de um contrato para prestação de serviços de tecnologia com a empresa Fidelity Comércio de Tecnologia da Informação e Comunicação.

O contrato foi assinado em abril de 2016 pelo valor inicial de R$ 8,1 milhões, quando o parlamento era presidido pelo deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB) e o deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), era o primeiro-secretário.

Caso houvesse a prorrogação com manutenção, o contrato chegaria a R$ 11,9 milhões. A medida foi assinada pelo presidente do Legislativo, Eduardo Botelho (PSB).

Ele explicou que recebeu ofícios enviados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) e o Ministério Público Estadual (MP-MT), que abriu uma investigação para apurar fatos do acordo entre o Poder Legislativo e a iniciativa privada.

“Considerando o Ofício do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; considerando o Oficio encaminhado pela 13ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa relativo a investigação em andamento referente ao contrato firmado com a empresa Fidelity Comercio de Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda-ME, resolve suspender, com efeito retroativo, o primeiro termo aditivo ao Contrato Administrativo no valor de R$ 3.841.800,00”, diz trecho da determinação de Botelho.

O termo aditivo referia-se a prorrogação da contratação de serviço especializado e suporte técnico mensal do software móvel da empresa, que desenvolveu funcionalidades para interatividade da sociedade com o Poder Legislativo – notícias, avisos, Instituto Memória, Ouvidoria etc -, além do “Módulo de Transparência” da Casa, que contém informações sobre a gestão de pessoas, contratos, receitas, despesas, diárias utilizadas e publicidade.

A prrogação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico da AL-MT do dia 29 de maio de 2017.

Botelho também determinou o envio dos autos à Corregedoria da Assembleia, que pode propor, entre outras medidas disciplinares, a rescisão unilateral do acordo. “Encaminhar os autos dos processos acima relacionados, no prazo de 24h, à Corregedoria para análise e providências pertinentes”, diz outro trecho da decisão.

Assinado no dia 12 de abril de 2016 o contrato possuia vigência de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.