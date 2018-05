CAMILA RIBEIRO E DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) voltou a criticar, nesta terça-feira (8), a ausência de parlamentares durante as sessões da Assembleia Legislativa. A falta de quórum no parlamento tem sido constante ao longo deste ano e tem atrapalhado a tramitação de matérias com celeridade.