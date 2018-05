O presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, que foi mantido no cargo

CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

Na decisão em que decretou o cumprimento de mandados de prisão na Operação Bônus, que apura esquema de propina no Detran, o desembargador José Zuquim negou o afastamento do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho (DEM) do cargo.