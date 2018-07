O presidente estadual do DEM, deputado federal Fabio Garcia

CAMILA RIBEIRO E DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O presidente estadual do DEM, deputado federal Fabio Garcia, afirmou que a sigla não descarta a possibilidade de uma coligação com o MDB, liderado em Mato Grosso pelo deputado federal Carlos Bezerra.

O DEM é o partido do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes, pré-candidato ao Governo do Estado.

Garcia admitiu que chegou a se reunir com Bezerra no último final de semana, para tratar do assunto, mas ainda não há nada acertado.

“O MDB pode fazer parte dessa chapa, se eles entenderem que nosso projeto é bom. Tive uma conversa com o Bezerra apresentando ao MDB o que a gente pensa para Mato Grosso, mas não teve nenhuma definição”, disse Garcia.

“Foi apensas uma conversa preliminar e vamos continuar dialogando com o MDB e com todos aqueles que acreditam que podemos oferecer uma boa alternativa para o Estado”, afirmou.

O MDB pode fazer parte dessa chapa, se eles entenderem que nosso projeto é bom. Tive uma conversa com o Bezerra

Hoje, o MDB é um dos principais aliados do senador e pré-candidato ao Governo, Wellington Fagundes (PR), tendo sido inclusive cotado para indicar o candidato a vice do republicano.

Questionado se o mesmo espaço teria sido oferecido ao partido na chapa de Mauro, Garcia preferiu não adiantar.

“Não conversamos sobre isso. Não houve essa exigência. Repito, foi uma conversa muito preliminar. Se houver pedido por parte deles, obviamente vamos levar para todo grupo para analisar se tem ou não a possibilidade”, resumiu o presidente.

“Estamos abertos a todos aqueles que queiram dialogar e estamos fazendo esse diálogo. Não podemos falar nada mais que isso, pois tivemos apenas uma boa conversa inicial”, concluiu o presidente.

Ainda segundo Fabio Garcia, o Democratas deve emitir uma nota nos próximos com a data em que a candidatura de Mauro ao Paiaguás será lançada oficialmente.

Neste evento, já deverão estar presentes alguns partidos com os quais o DEM está com conversas avançadas. Dentre eles estão o PDT, PRB e PSD, por exemplo.

“Vamos lançar obviamente acompanhado dos partidos que hoje estão ou estarão conosco nessa coligação. Temos conversado com PDT, PRB, PSD, com outros como o Pros, PHS, PV, diversos outros. Óbvio que a gente continua conversando com muitos. Aqueles que entendem que nosso projeto é bom para Mato Grosso vamos continuar dialogando, porque a coligação se fecha somente na data da convenção”, concluiu.