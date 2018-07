DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP) afirmou que o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (DEM), é um candidato com potencial de vitória e preparado para fazer uma boa gestão.

Apesar disso, defendeu que o governador Pedro Taques (PSDB), que vai à reeleição, tem a estrutura do Governo a seu favor e não é um candidato morto.

“O Mauro é um bom candidato. Tem um bom potencial. Tenho certeza que será um bom gestor se for eleito governador. Ele tem grandes chances de se eleger e fazer um bom mandato. Mas o Pedro não está morto”, disse em conversa com a imprensa, no evento AgroMT, nesta segunda (09), no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, em Cuiabá.

“O governador, na sua posição, com sua estrutura de governo, e pelo o que ele fez nesse período, também é muito competitivo”, completou.

O governador na sua posição, com sua estrutura de governo, e pelo o que ele fez nesse período, também é muito competitivo

Blairo chegou a ir à residência de Mendes, no último final de semana, em uma visita de cortesia. O ex-prefeito rompeu o tendão de Aquiles na semana passada.

Ele confirmou que ambos conversaram sobre política. Blairo, entretanto, evitou falar em apoio à pré-candidatura de Mendes.

“O Mauro tem que buscar os espaços para compor. Porque para disputar uma eleição, precisa de grupo político. Sozinho, não vai a lugar nenhum. A carreira a gente ganha quando acerta as regras. Quem vai disputar com quem”, disse.

“Conversamos, sim. Ele está tentando articular um grupo maior. Assim como converso com o Wellington [Fagundes], como converso com o Pedro. Eu converso como todo mundo. Lá no meu Ministério passam muitos parlamentares, prefeitos e vamos conversando sempre sobre política. Mas a decisão de onde vai e o que vai fazer é de cada um. Não quero ter essa responsabilidade”, afirmou.

Cenário igualitário

Para Blairo, Taques, Mendes e o senador Wellington Fagundes (PR) estão em um cenário igualitário na disputa pelo Governo do Estado.

“Eu vi uma pesquisa essa semana e praticamente está tudo meio igual. A campanha começando agora. E isso demonstra a força política dos três”, disse.

Ele, entretanto, afirmou que sequer irá sugerir ao PP uma chapa para coligar.

Desde fevereiro, Blairo anunciou a saída do cenário político assim que encerrar a gestão do presidente Michel Temer (MDB), em dezembro deste ano. No anúncio, disse que também não participaria das articulações políticas para o pleito eleitoral deste ano em Mato Grosso.

“O PP vai escolher o caminho dele. Não serei eu que vou determinar qual rumo eles irão. Eu já falei para o Ezequiel [Fonseca], para o Neri [Geller]. Nós temos vários candidatos a deputados estaduais que estão trabalhando, que tem suas estruturas. E eles vão decidir o melhor caminho. Eu não quero essa responsabilidade sobre meus ombros”, resumiu.

Leia também:

Maggi: Governo Temer não tem condições de resolver crise política