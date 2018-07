DOUGLAS TRIELLI

O ex-vice-governador Carlos Fávaro afirmou que o PSD deve decidir nesta semana se apoiará a chapa ao Governo do senador Wellington Fagundes (PR) ou do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (DEM).

Presidente da sigla em Mato Grosso e pré-candidato ao Senado, Fávaro disse estar em negociações com os dois postulantes ao Executivo.

A deliberação ocorrerá por voto dos membros do partido e dos quatro deputados estaduais, que vão à reeleição.

“Estou cumprindo rigorosamente aquela decisão de 21 de março. Nós deliberamos para ter a liberdade para conversar, construir, mas não vou tomar decisão sozinho. O partido tem lideranças importantes e eu vou respeitar. Vou respeitar os deputados estaduais, os prefeitos, os membros da executiva”, disse ao MidiaNews.

“Está chegando a hora de afunilar, de decidir. Eu vou apresentar nos próximos dias a que nível estamos de conversa. Essa reunião deve acontecer nesta semana. Então, vai acabar essa especulação de para onde o PSD vai”, afirmou.

Mesmo dizendo que não irá decidir sozinho, o ex-vice disse ter grande afinidade com o grupo liderado por Mauro Mendes.

Além disso, o fato do ex-prefeito aparecer entre os primeiros colocados nas últimas pesquisas eleitorais deve pesar na hora da escolha dos membros do partido.

“A afinidade [com Mauro] favorece. Porque você não vai com quem não tem afinidade. Mas claro que tenho uma convivência amistosa com o Wellington também. Não tem divergência com ninguém”, explicou.

“A situação vai ser mais no campo de compromisso e certeza de que tenha uma candidatura que venha de anseio com a sociedade mato-grossense. Vou apresentar todas as situações. Contar a conversa que tive com Wellington, com Mauro Mendes. O partido delibera, faz uma votação interna e vamos anunciar em qual palanque estaremos”, completou.