DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP) afirmou que irá apoiar o deputado federal Adilton Sachetti (PRB) caso se confirme sua candidatura ao Senado.

Segundo Maggi, ambos são amigos de infância e seu apoio à eventual candidatura é “natural”.

“É óbvio que se o Adilton for candidato, terá meu apoio. Ele tem minha amizade e meu voto”, disse em conversa com a imprensa, no evento AgroMT, nesta segunda (09), no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, em Cuiabá.

“Somos amigos de infância. O que eu não vou fazer é pegar o Sachetti e levar ele para um lugar e dizer que é lá que ele tem que ficar. Mas estando candidato, dentro de um grupo, ele terá meu apoio”, completou.

Apesar de dizer que não irá participar do processo eleitoral deste ano, o ministro deu aval para Sachetti usar seu apoio na construção de sua candidatura.

“Eu acho que todos os candidatos a governador que vão montar sua chapa conhecem a relação que tenho com Adilton. E se eles quiserem levar isso em conta, tudo bem”, resumiu.

Questionado se apoia também o ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD), outro pré-candidato ao Senado que se coloca como representante do agronegócio, Blairo desconversou.

“Eu não vou ficar falando se alguém tem meu apoio. Se você me perguntar se os candidatos colocados têm condições de representar bem Mato Grosso, eu diria que sim. O Fávaro tem condições. O Adilton tem condições. O Jaime já foi senador, governador e tem condições para isso”, enumerou.

“A Margareth [Buzetti] está no PP e se coloca como pré-candidata, tem liderança na área da indústria. O Nilson Leitão foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, tem uma boa inserção na agricultura. Felizmente, temos bons nomes. Fora aqueles que não são do meu relacionamento e que também vão sair candidatos”, afirmou.

De fora

Desde fevereiro, Blairo anunciou a saída do cenário político assim que encerrar a gestão do presidente Michel Temer (MDB), em dezembro deste ano.

No anúncio, à época, disse que também não participaria das articulações políticas para o pleito eleitoral deste ano em Mato Grosso.

Agora, o ministro disse que não irá se movimentar para fechar alianças, mas que não escapa de falar sobre política quando questionado.

“Quando digo que não quero participar da eleição, é que não quero definir, dizer que alguém tem que sair de um lugar e ir para outro. Quando faço isso, crio uma responsabilidade para mim que não poderei dar conta depois, porque não estarei na política”, afirmou.

“Quando eu disse que ia sair da política no ano que vem, assim que terminar meu mandato, vocês não vão me ver fazendo política. Eu vou fazer outra coisa. Então, eu não quero essa responsabilidade. Mas vou ter que votar. Certamente vão pedir para quem eu vou votar. Aí é outra etapa que vamos ter que conversar depois”, disse.

No entanto, Maggi confirmou que sofre pressão de aliados para declarar apoio e ajudar na formação de chapas.

“Tenho sido bastante cobrado. Mas também fui bastante claro em fevereiro quando disse que não ia disputar mais as eleições e fui claro qual seria minha participação. Então, ser cobrado eu sou. Mas também tenho tranquilidade ao dizer que não vou responder em função do que já disse lá atrás”, completou.

