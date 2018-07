DOUGLAS TRIELLI

O ex-senador Jaime Campos afirmou que o ex-prefeito de Cuiabá e pré-candidato ao Governo, Mauro Mendes, teve o nome aceito e empolgou lideranças do interior em recentes atos do Democratas.

Mendes, Jaime e outros líderes do DEM estão visitando algumas cidades desde junho. As viagens foram interrompidas depois que Mendes rompeu um tendão e teve que ficar em repouso.

Para o ex-senador, o desgaste do governador Pedro Taques (PSDB), que vai à reeleição, é grande e basta Mendes ter um discurso arrumado e habilidade política para que consiga vencer a disputa eleitoral.

“O Mauro empolgou por onde passamos, sobretudo porque o desgaste de Taques é grande. Se você tiver um discurso arrumado, falar o que precisa ser falado, você vai embora. Não tem erro”, afirmou.

“Do pouco que nós andamos, andamos pouco porque o Mauro machucou o pé, a repercussão foi boa. Acontece que o Mauro não conhece muita gente no interior. O nome dele é bom. Mas quem está levando ele mais, sem falsa modéstia, sou eu, o Julio [Campos], que temos mais conhecimento. Mas o nome dele é muito bem aceito. Sem grandes dificuldades”, disse ao MidiaNews.

Jaime disse que, mesmo com as dificuldades econômicas vividas pelo Estado, é possível desenvolver um bom mandato. Ele acredita que faltou "gestão" no Governo Taques.

Desta forma, defendeu que Mendes aproveite para apresentar compromissos.

“O que precisa neste momento é de habilidade política e administrativa, mostrar que no Governo vai valorizar os Municípios. Que vai prestigiar as pessoas do interior para participar do Governo. Isso é um discurso forte que eu senti”, afirmou.

“Eu acho que ele tem que fazer compromissos, não promessas. Em termos de investimentos em determinadas regiões do Estado. Compromissos que são possíveis e que são de responsabilidade do Estado. Dá pra fazer muito. O que falta é gestão. Eu acho que falta muita gestão e, sobretudo, um pouco de habilidade política, que também não teve [na gestão Taques]”, completou.

