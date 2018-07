CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) minimizou declarações do ministro da Agricultura, Baliro Maggi (PP), sobre as articulações políticas em torno da disputa ao Governo.

Na última segunda (9), o ministro disse que “Mauro Mendes é um bom candidato, mas Pedro Taques não está morto e também é muito competitivo”.

Questionado se sentiu lisonjeado com as declarações, Taques afirmou: “Estou muito velho para sentir lisonjeado com qualquer coisa”.

“Ao que consta, o ministro Blairo Maggi disse que não vai participar da eleição em Mato Grosso e é um direito ele fazer essas manifestações”, acrescentou o goveranador.

Taques também preferiu não dar detalhes de seu projeto à reeleição. Segundo ele, esse assunto ainda está sendo tratado com seus aliados políticos.

“As definições serão tomadas até a data da convenção”, resumiu o governador.

Ainda durante o evento, Taques disse que – em razão da proximidade do período eleitoral – prefere não dar declarações sobre seus projetos políticos no Palácio Paiaguás.

Ele afirmou que deverá marcar um evento com a imprensa, fora daquele ambiente, para conversar sobre política.

