Anúncio foi feito em evento no Palácio Paiaguás, com a presença do governador

DA REDAÇÃO



Nesta terça-feira (10), o Grupo Carrefour Brasil e a Iniciativa para o Comércio Sustentável (IDH) lançaram a parceria para produção sustentável de bezerros no Mato Grosso. Até 2020, serão investidos mais de 3 milhões de euros, cujo maior objetivo é fomentar a produção sustentável de bezerros em mais de 450 propriedades das regiões mato-grossenses do Vale do Juruena e do Vale do Araguaia.

A Fundação Carrefour, instituição internacional responsável pelo investimento social do Grupo Carrefour, vai aportar 1,9 milhão de euros até 2020, com o objetivo de apoiar pequenos agricultores em uma cadeia de produção mais forte e justa, construindo um modelo socioeconômico viável. Integra o programa, também a IDH, com um co-investimento de 1,6 milhão de euros.

Situadas respectivamente no noroeste e leste do Estado, as regiões do Vale do Juruena e do Araguaia compreendem 11 municípios relevantes na produção de bezerros, que abastecem boa parte da cadeia produtiva da carne bovina no país – atualmente ambas as regiões respondem por mais de 40% da produção de bezerros do estado do Mato Grosso, a maior parte por pequenos produtores. Ao todo, as mais de 450 propriedades que devem se beneficiar do projeto socioambiental somam mais de 156 mil hectares.

Os Vales do Juruena e Araguaia, situados em dois dos mais importantes biomas brasileiros, Amazônia e Cerrado, respectivamente, possuem mais de 80% da vegetação nativa preservada. Nesse sentido, a iniciativa tem um papel relevante no aumento da produção ao mesmo tempo em que não só mantém os atuais níveis de conservação, mas busca melhorá-los com mecanismos de restauração e de compensação ambiental. Os parceiros de implementação do programa são a Acrimat, NatCap e Fazenda São Marcelo.

Dentre os mais de 450 produtores, a maioria é de pequenos criadores beneficiados por programas de assentamento dos Governos Federal e Estadual. Apesar de receberem um lote de terra, com de cerca de 400 hectares cada, esses pequenos produtores precisam de suporte na produção, como linhas de financiamento adequadas, assistência técnica para melhoramento genético e do pasto e apoio para legalização fundiária e ambiental. Especialmente, produtores situados no bioma Amazônico enfrentam sérias dificuldades para desenvolver uma produção sustentável sob os aspectos financeiro e socioambiental.

“Um dos principais benefícios da iniciativa ‘Produção Sustentável de Bezerros’ é intensificar a produção das fazendas ao mesmo tempo em que os recursos florestais são preservados, promovendo uma produção sustentável e economicamente viável”, explica Paulo Pianez, Diretor de Sustentabilidade do Grupo Carrefour.

Objetivos

O programa tem como objetivo a entrega de resultados à estratégia Produzir, Conservar e Incluir (PCI), lançada pelo Estado de Mato Grosso na Convenção do Clima realizada em Paris, em dezembro de 2015. A iniciativa de longo prazo estabeleceu metas para 2030 e é voltada ao aumento da eficiência da produção agropecuária e florestal no Estado, além da conservação da vegetação nativa, recomposição dos passivos ambientais. Além de auxiliar na inclusão socioeconômica da agricultura familiar e também contribuir para as metas brasileiras, declaradas pela ONU sob o Acordo de Paris, que enfatizam a restauração de pastos degradados, a redução do desmatamento e o incentivo à agricultura de baixo carbono.

A parceria Carrefour e IDH também tem como expectativa aumentar a renda dos agricultores por meio de assistência técnica e acesso ao crédito, e garantir a conformidade ambiental em uma abordagem gradual, apoiando o Código Florestal Brasileiro, o conjunto de requisitos legais para proprietários de terra na conservação florestal em suas propriedades privadas.

“Esta é uma abordagem inovadora para o desenvolvimento sustentável, uma vez que conecta os mercados nacional e internacional para a gestão das áreas de produção de forma sustentada. Trata-se de um novo mecanismo sustentável de mercado que contempla regiões que abordam a sustentabilidade ambiental, social e econômica de uma só vez”, diz Daniela Mariuzzo, Diretora Executiva da IDH no Brasil.

Impactos socioeconômicos

Na região dos Vales do Juruena e Araguaia, aproximadamente, 91% dos fornecedores podem ser considerados extremamente carentes de tecnologia, com baixos índices de evolução da produção e da rentabilidade. Fatores como baixa capacidade técnica para o manejo de rebanhos e pastagens, pouco acesso à genética de alta produtividade, falta de linhas de crédito compatíveis e falta de conhecimento administrativo podem levar os produtores a um ciclo de perdas, novos desmatamentos e até abandono da atividade.

A iniciativa ‘Produção Sustentável de Bezerros’ visa justamente apoiar esses criadores, mantendo os produtores no campo, como um participante apto para atuar na cadeia pecuária. “O projeto viabiliza a inclusão socioeconômica destes pequenos produtores, proporcionando estrutura completa para seu desenvolvimento sustentável, com conhecimento técnico, acesso a financiamento, remuneração justa e legalidade”, afirma explica Sophie Fourchy, diretora da Fundação Carrefour.

Carrefour 2022

A iniciativa ‘Produção Sustentável de Bezerros’ está alinhada ao plano de transformação global, o ‘Carrefour 2022’, anunciado em janeiro pelo Grupo Carrefour. Dentre os principais objetivos da nova estratégia está a liderança da chamada “transição alimentar”, isto é, permitir que seus clientes consumam melhor. “Esse projeto marca mais uma importante etapa do compromisso global do Grupo Carrefour para que suas cadeias de fornecimento sejam cada vez mais sustentáveis. Aliado a esse propósito, os demais parceiros das iniciativas pública e privada e a Fundação Carrefour possibilitam investir na transformação socioeconômica desses pequenos criadores, que representam o futuro da cadeia produtiva e de abastecimento de carne bovina no país”, enfatiza Noël Prioux, CEO do Grupo Carrefour Brasil.

Plataforma de Pecuária Sustentável

Em 2016, o Grupo Carrefour lançou sua Plataforma de Pecuária Sustentável. A partir de uma política nacional específica para a compra de carne bovina in natura, a companhia adotou um sistema para monitorar os processos produtivos e práticas socioambientais de todos os seus fornecedores no país. A ferramenta está sendo implantada progressivamente em 100% dos parceiros, que devem atender rigorosamente aos critérios e boas práticas estabelecidos por esta política.

A iniciativa reforça o compromisso global do Grupo Carrefour pelo desmatamento zero e seu empenho em manter parcerias que fomentem práticas sustentáveis de produção. O sistema cruza os dados das plantas produtivas de cada fornecedor com critérios públicos para identificar possíveis inconformidades, coibindo que as fazendas produzam carne em áreas de desmatamento ou embargadas, unidades de conservação, terras indígenas ou mesmo com uso de trabalho escravo. Com a medida, milhares de fazendas que fornecem para os frigoríficos parceiros do Carrefour são rigorosamente acompanhadas.

Sustentabilidade da cadeia de fornecimento

Como parte de sua ambição em se tornar líder na transição alimentar, oferecendo aos seus consumidores uma alimentação segura, saudável e sustentável, o Grupo Carrefour se compromete também a trabalhar, conjuntamente aos atores envolvidos, na busca de soluções para combater o desmatamento. Dessa forma, o Grupo ambiciona oferecer produtos livres de desmatamento até 2020.

Desde então, uma política florestal foi desenvolvida pela companhia globalmente e cada país onde está presente tem a missão de cumprir este compromisso atuando de acordo com os desafios locais. No Brasil, o Carrefour apoia iniciativas setoriais, como o GTS – Grupo de trabalho da Soja, o GTC Grupo de Trabalho do Cerrado, o GTPS - Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, dentre outras. A empresa também é membro fundador do InPacto – Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Em 2013, foi pioneira no lançamento da carne bovina com certificação Rainforest Alliance. O selo atesta que a carne é proveniente de fazendas que seguem rigorosas normas internacionais de conservação ambiental.