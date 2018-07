DOUGLAS TRIELLI

Prestes a ter que apresentar sua declaração de bens à Justiça Eleitoral, caso vá à reeleição, o governador Pedro Taques (PSDB) afirmou não ter deixado o Ministério Público Federal, em 2010, para ficar rico na política.

Em entrevista à Rádio Difusora, na manhã desta quarta-feira (11), o tucano disse ter o mesmo patrimônio da época em que concorreu ao Senado. E que a política não foi feita para ganhar dinheiro.

“Política significa ajudar, primeiro, os outros, depois resolver suas coisas particulares. Isso é política. Política não é para ficar rico. Eu não fiquei rico na política. Tenho o mesmo patrimônio que eu tinha quando deixei o Ministério Público Federal”, afirmou.

Em 2014, quando disputou o Governo do Estado, Taques disse ao TRE-MT possuir patrimônio que soma R$ 1 milhão. À época, o maior bem era um apartamento, no Bairro Jardim Mariana, no valor de R$ 800 mil. Também dois veículos importados, sendo um deles uma caminhonete, que somam R$ 165 mil.

“A minha família não ficou rica na política. Eu não quero ser político para ganhar dinheiro. Se eu quisesse ganhar dinheiro, não estaria na política. A política não é lugar para ganhar dinheiro. Por isso eu sou político”, disse.

“Sou filho de uma professora, de um pequeno proprietário em Mato Grosso, estudei na Lenine de Campos Póvoas, no Liceu Cuiabano, na Escola Técnica, fiz faculdade de Direito, fui procurador da República. Eu deixei um cargo vitalício porque entendo que política é uma forma de transformação. Fui senador da República e agora governador. Muitos demoram 30 anos para ser governador, eu fui em quatro anos na política”, afirmou.

Vaca de presépio

Ainda na entrevista, Taques voltou a dizer que perdeu aliados por não deixar que outros governassem em seu lugar.

Uma das chapas concorrentes de Taques na eleição deste ano deve ser constituída de muitos ex-aliados, entre eles o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (DEM), e o ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD).

“Algumas pessoas não gostam de mim e é bom que não gostem, porque não faço coisas erradas, não sou Maria-vai-com-as-outras, não sou aquela vaquinha de presépio. Muitos companheiros que estavam comigo na eleição passada me abandonaram porque acharam que iam mandar no Governo”, afirmou.

“Mas quem foi eleito para decidir fui eu. Claro, eu ouço, converso, mas a decisão é daquele que o cidadão votou e confiou. Por isso sou o governador de Mato Grosso”, disse.

Por fim, o tucano afirmou que deve definir o projeto de reeleição daqui a 20 dias, com o início das convenções partidárias. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a escolha dos candidatos deverá ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto deste ano.

