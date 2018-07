CAMILA RIBEIRO

O senador e pré-candidato ao Governo, Wellington Fagundes (PR), afirmou que não acredita na possibilidade de o MDB – um de seus maiores apoiadores – abandonar seu projeto para se aliar ao também pré-candidato, Mauro Mendes (DEM).

O MDB, liderado em Mato Grosso pelo deputado federal Carlos Bezerra, é cotado inclusive, para indicar o candidato a vice-governador na chapa de Wellington. Ao mesmo tempo, se aproximou do Democratas nos últimos dias.

Bezerra até se reuniu com o presidente do DEM, deputado federal Fabio Garcia, para tratar do processo eleitoral deste ano. Essa aproximação, no entanto, é vista com naturalidade pelo senador Wellington.

Tenho o MDB como um partido grande, de companheiros que já tivemos em várias eleições juntos e assim, acreditamos, tenho fé, tenho certeza e esperança de que estaremos juntos

“Eu creio que essas conversas agora se afunilam mais próximo da convenção. Minha posição sempre foi de lealdade, mas também de respeito às posições. Tenho o MDB como um partido grande, de companheiros que já tivemos em várias eleições juntos e assim, acreditamos, tenho fé, tenho certeza e esperança de que estaremos juntos”, disse o senador.

A declaração foi dada nesta quarta-feira (11), em entrevista à Rádio Capital FM.

Fagundes disse também que não tem queixa em relação aos partidos que estão mais próximos a ele, apesar de alguns manterem conversas com outros pré-candidatos.

“Essas movimentações são feitas com toda lealdade, até agora não tem o que reclamar de ninguém. Nós temos conversado de forma bastante franca, inclusive com o PSD, por exemplo”, disse.

“Vocês conhecem a posição do Neurilan Fraga, ele sempre defendeu nossa aliança. Mas o PSD tem as divergências dos deputados estaduais que hoje ainda dão sustentação e apoiam o atual Governo e também o presidente do partido, Carlos Fávaro, que nos procurou ano passado, tivemos varias reuniões e continuamos abertos. Penso que o dialogo na politica é a principal mola propulsora”, acrescentou.

“Esvaziamento”

Ainda durante a entrevista, o senador negou rumores de esvaziamento em sua chapa, mesmo diante de notícias dando conta de que, além do MDB, o PP e o próprio PSD possam estar buscando uma aliança com Mauro.

“Não acredito nessa possibilidade de meu projeto se tornar inviável, nem de esvaziamento. Muito pelo contrário, estamos recebendo vários partidos que estão nos procurando para conversar, inclusive com segmentos ideológicos diferentes”, disse.

“Todas as segundas-feiras nós temos feito a reunião desses partidos que eu coloquei na nossa aliança e todos são importantes. Nós queremos agregar mais e claro não queremos perder nenhum. Acho que vamos construir essa coligação e vamos nos apresentar como candidato a governador, com uma chapa bem formada e, principalmente, com propósitos para que a gente possa ter condições de trabalhar unidos”, concluiu Wellington.

